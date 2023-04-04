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Славен Билич в сборной Украины? Кто такой Славен Билич? Видео
Разбираемся
Getty Images/Global Images Ukraine
У сборной Украины будет новый тренер? Топовые инсайды о потенциальном новом главном тренере национальной сборной Украины по футболу? Кто выведет команду на следующие матчи отбора на Евро-2024? Попробовали разобраться с кандидатом – Славеном Биличем. Кто он такой? Чем известен хорватский специалист и что от него можно ожидать?
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