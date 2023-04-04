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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Славен Билич в сборной Украины? Кто такой Славен Билич? Видео

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Разбираемся

Славен Билич в сборной Украины? Кто такой Славен Билич? Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У сборной Украины будет новый тренер? Топовые инсайды о потенциальном новом главном тренере национальной сборной Украины по футболу? Кто выведет команду на следующие матчи отбора на Евро-2024? Попробовали разобраться с кандидатом – Славеном Биличем. Кто он такой? Чем известен хорватский специалист и что от него можно ожидать?

Спасибо, что смотришь!

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Источник: УАФ уже контактировала с Биличем по поводу работы в сборной Украины
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В статье: Украина Славен Билич
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