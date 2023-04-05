Маркевич: Я сразу сказал, что не нужно было Ротаня назначать главным тренером сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно назначения Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины .

– Я сразу сказал, что этого не надо было делать. Не нужно было вообще предлагать. Ротань ‒ парень такой, что, наверное, не смог отказать. Но, как показало время, ему не нужно было соглашаться, а сосредоточиться на молодежной сборной. Потому, что финал Евро-2023 среди молодежи впереди, дай Бог, чтобы мы на Олимпиаду поехали, и ему надо на чем-то одном сконцентрироваться. Побыл Руслан и, думаю, что дальше ему не надо уже.

– Как оцените работу Руслана Ротаня со сборной по матчу с командой Англии в отборе на Евро-2024?

– Что тут оценивать? Пять дней он готовил. Это несерьезно. Тем более, на такую команду попали. Футболисты сами должны были серьезнее настроиться. Так нельзя безвольно проигрывать. Надо было его как-то поддержать, раз ему доверили, то игроки должны были проявить больше рвения.