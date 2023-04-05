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Маркевич: Я сразу сказал, что не нужно было Ротаня назначать главным тренером сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ротань ‒ парень такой, что, наверное, не смог отказать

Маркевич: Я сразу сказал, что не нужно было Ротаня назначать главным тренером сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно назначения Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины.

– Я сразу сказал, что этого не надо было делать. Не нужно было вообще предлагать. Ротань ‒ парень такой, что, наверное, не смог отказать. Но, как показало время, ему не нужно было соглашаться, а сосредоточиться на молодежной сборной. Потому, что финал Евро-2023 среди молодежи впереди, дай Бог, чтобы мы на Олимпиаду поехали, и ему надо на чем-то одном сконцентрироваться. Побыл Руслан и, думаю, что дальше ему не надо уже.

– Как оцените работу Руслана Ротаня со сборной по матчу с командой Англии в отборе на Евро-2024?

– Что тут оценивать? Пять дней он готовил. Это несерьезно. Тем более, на такую команду попали. Футболисты сами должны были серьезнее настроиться. Так нельзя безвольно проигрывать. Надо было его как-то поддержать, раз ему доверили, то игроки должны были проявить больше рвения.

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В статье: Мирон Маркевич Руслан Ротань Украина
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