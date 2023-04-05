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Маркевич заявил, что сейчас уже не готов возглавить сборную Украины
Такое предложение было бы актуально 1,5 года назад
Фото: ФК Рух
Бывший главный тренер
– Мирон Богданович, Виктор Вацко заявил, что нынешнее руководство УАФ не пустит вас на пост главного тренера сборной Украины. Как прокомментируете его слова?
– Все правильно он сказал. У меня была договоренность с Павелко. Еще до Шевченко он предлагал [мне возглавить национальную сборную Украины], потом попросил уступить Шевченко. Ну я уступил. Потом договорились, что Шевченко уходит, а я принимаю сборную ‒ и все. А что там случилось ‒ или он не захотел, или кто-то другой. Мне сложно сказать.
– У вас желание возглавить сборную Украины осталось?
– Нет-нет. Я уже сказал, что полтора года назад это было актуально. Я был готов к этому, потому что возглавлял комитет сборных, был в курсе всех событий. А сейчас это уже… Я прекрасно понимаю, что мне никто не предложит. А во-вторых – это уже не нужно.
– Прошлый раз, когда мы с вами общались, то вы изъявили желание еще поработать тренером и говорили, что чувствуете в себе силы и энергию. Сейчас что-то изменилось?
– В клубном футболе – нет вопросов, я бы еще поработал. В сборную… Не хочу никого оскорблять, но когда там непонятно, кто руководит нашим футболом… Сейчас туда лезут… А в клубном футболе еще бы поработал, но пока все, что предлагают – это не то.
– Какие клубы делали вам предложение о сотрудничестве?
– Не в Украине. Сплетни разводить не хочу. Тем более, что уже отказал и здесь не о чем говорить.
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