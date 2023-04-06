Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла позиции, Аргентина залезла на вершину
Минус четыре позиции для сине-желтых
Фото: пресс-служба УАФ
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных - первый 2023 года. В нем Украина занимает 30-е место, потеряв по сравнению с прошлым (26-е), декабрьским реестром четыре позиции.
Сине-желтые имеют 1530,04 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я. Отметим, что в 2023 году сборная Украины провела один официальный матч - на старте квалификации Евро-2024 проиграла в Лондоне Англии (0:2).
Стоит обратить внимание, что Аргентина - новоиспеченный чемпион мира занял 1-е место. Это произошло впервые с 2017-го года. Франция поднялась на 2-ю строчку, а Бразилия опустилась на 3-ю.
Рейтинг ФИФА на 06.04.2023
1. Аргентина - 1840,93.
2. Франция - 1838,45.
3. Бразилия - 1834,21.
4. Бельгия - 1792,53.
5. Англия - 1792,43.
6. Нидерланды - 1731,23.
7. Хорватия - 1730,02.
8. Италия - 1713,66.
9. Португалия - 1707,22.
10. Испания - 1682,85.
...
30. УКРАИНА - 1530,04.
Популярное сейчас
- ГПСУ: Россияне перебросят половину своей группировки из Беларуси на другое направление фронта
- Левченко – о переизбрании Павелко: Коррупция и большой позор УЕФА
- "Эдельвейсы" сбили российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО
- Славен Билич - кандидат на пост главного тренера сборной Украины, - Фабрицио Романо
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО