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Национальная сборная Украины

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Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла позиции, Аргентина залезла на вершину

Национальная сборная Украины
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Минус четыре позиции для сине-желтых

Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла позиции, Аргентина залезла на вершину

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных - первый 2023 года. В нем Украина занимает 30-е место, потеряв по сравнению с прошлым (26-е), декабрьским реестром четыре позиции.

Сине-желтые имеют 1530,04 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я. Отметим, что в 2023 году сборная Украины провела один официальный матч - на старте квалификации Евро-2024 проиграла в Лондоне Англии (0:2).

Стоит обратить внимание, что Аргентина - новоиспеченный чемпион мира занял 1-е место. Это произошло впервые с 2017-го года. Франция поднялась на 2-ю строчку, а Бразилия опустилась на 3-ю.

Рейтинг ФИФА на 06.04.2023

1. Аргентина - 1840,93.

2. Франция - 1838,45.

3. Бразилия - 1834,21.

4. Бельгия - 1792,53.

5. Англия - 1792,43.

6. Нидерланды - 1731,23.

7. Хорватия - 1730,02.

8. Италия - 1713,66.

9. Португалия - 1707,22.

10. Испания - 1682,85.

...

30. УКРАИНА - 1530,04.

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В статье: Украина Рейтинг ФИФА
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Источник:
УАФ

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