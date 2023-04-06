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Рейтинг ФИФА имеет для Украины лишь частичное значение в перспективе квалификации на ЧМ-2026
На турнирах, организованных УЕФА, используются другие рейтинги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, шестого апреля, ФИФА в очередной раз обновила рейтинг сборных. Последнее обновление в ростере сборных было в конце декабря 2022-го года после чемпионата мира в Катаре. С тех пор Украина потеряла четыре позиции: пропустила вперед Австралию, Уэльс, Сербию и Тунис – тридцатое место.
В рейтинге европейских сборных Украина шестнадцатая. По сравнению с последним обновлением – регресс на две позиции (нашу сборную опередили Сербия и Уэльс). Однако практическое значение рейтинга ФИФА пока не существенно. Частично этот рейтинг будет использоваться в ближайшие три года только для определения квалификационных групп чемпионата мира 2026 (а также – уже при формировании групп в финальной части турнира).
- Квалификационные группы Евро-2024 были сформированы на основе рейтинга последней Лиги наций.
- Группы Евро-2024 будут сформированы на основе рейтинга квалификационной кампании.
- Группы Лиги наций 2024/25 будут сформированы на основе рейтинга предварительного розыгрыша Лиги наций (2022/23).
Куда активнее рейтинг применяется в клубных турнирах. К примеру, рейтинг клубов УЕФА – это основа для посева в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Также на основе рейтинга клубов определяется состав всех корзин группового раунда всех трех евротурниров, кроме первой корзины в Лиге чемпионов.
Рейтинг стран УЕФА (Таблица коэффициентов) определяет представительство стран в Европе и стартовые позиции каждой команды от каждой страны. Больше о рейтингах, посевах и потенциальных соперниках украинских команд можно узнавать в профильном телеграмм-канале >>>
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