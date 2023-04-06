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Рейтинг ФИФА имеет для Украины лишь частичное значение в перспективе квалификации на ЧМ-2026

Национальная сборная Украины
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На турнирах, организованных УЕФА, используются другие рейтинги

Рейтинг ФИФА имеет для Украины лишь частичное значение в перспективе квалификации на ЧМ-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, шестого апреля, ФИФА в очередной раз обновила рейтинг сборных. Последнее обновление в ростере сборных было в конце декабря 2022-го года после чемпионата мира в Катаре. С тех пор Украина потеряла четыре позиции: пропустила вперед Австралию, Уэльс, Сербию и Тунис – тридцатое место.

В рейтинге европейских сборных Украина шестнадцатая. По сравнению с последним обновлением – регресс на две позиции (нашу сборную опередили Сербия и Уэльс). Однако практическое значение рейтинга ФИФА пока не существенно. Частично этот рейтинг будет использоваться в ближайшие три года только для определения квалификационных групп чемпионата мира 2026 (а также – уже при формировании групп в финальной части турнира).

В турнирах сборных, организованных УЕФА, используются другие рейтинги.

  • Квалификационные группы Евро-2024 были сформированы на основе рейтинга последней Лиги наций.

  • Группы Евро-2024 будут сформированы на основе рейтинга квалификационной кампании.

  • Группы Лиги наций 2024/25 будут сформированы на основе рейтинга предварительного розыгрыша Лиги наций (2022/23).

Куда активнее рейтинг применяется в клубных турнирах. К примеру, рейтинг клубов УЕФА – это основа для посева в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Также на основе рейтинга клубов определяется состав всех корзин группового раунда всех трех евротурниров, кроме первой корзины в Лиге чемпионов.

Рейтинг стран УЕФА (Таблица коэффициентов) определяет представительство стран в Европе и стартовые позиции каждой команды от каждой страны. Больше о рейтингах, посевах и потенциальных соперниках украинских команд можно узнавать в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: Украина Рейтинг ФИФА
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