"99%, что Ребров будет в сборной". Журналист опроверг переговоры УАФ с Биличем

Журналист Сергей Болотников высказался по поводу переговоров УАФ со Славеном Биличем. По его словам, эти данные не соответствуют действительности.

"По моей информации ничего такого нет. С Биличем никто не контактировал с УАФ. С Ребровым все на мази. Заканчиваются последние формальности, какие-то юридические тонкости согласовываются. Как я говорил, 99 процентов, что Ребров будет в сборной. Все спокойно, выдыхаем", – сказал Болотников в выпуске программы KDK.

Напомним, о заинтересованности Билича в работе в сборной Украины первым заговорил известный журналист Фабрицио Романо. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сине-желтых является Руслан Ротань. Летом команду якобы должен принять Сергей Ребров, у которого в июне заканчивается контракт с "Аль-Айном".