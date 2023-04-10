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"99%, что Ребров будет в сборной". Журналист опроверг переговоры УАФ с Биличем

Национальная сборная Украины
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Все спокойно, выдыхаем

"99%, что Ребров будет в сборной". Журналист опроверг переговоры УАФ с Биличем

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Журналист Сергей Болотников высказался по поводу переговоров УАФ со Славеном Биличем. По его словам, эти данные не соответствуют действительности.

"По моей информации ничего такого нет. С Биличем никто не контактировал с УАФ. С Ребровым все на мази. Заканчиваются последние формальности, какие-то юридические тонкости согласовываются.

Как я говорил, 99 процентов, что Ребров будет в сборной. Все спокойно, выдыхаем", – сказал Болотников в выпуске программы KDK.

Напомним, о заинтересованности Билича в работе в сборной Украины первым заговорил известный журналист Фабрицио Романо. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сине-желтых является Руслан Ротань. Летом команду якобы должен принять Сергей Ребров, у которого в июне заканчивается контракт с "Аль-Айном".

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В статье: Сергей Ребров Украина Славен Билич Сергей Болотников
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Источник:
KDK

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