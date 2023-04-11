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В ОАЭ раскрыли детали предложения Реброву от УАФ

Национальная сборная Украины
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Украинский тренер может надолго задержаться в сборной

В ОАЭ раскрыли детали предложения Реброву от УАФ

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров получил предложение от УАФ возглавить сборной Украины на невероятно долгий срок. Об этом сообщил эмиратский комментатор Амер Абдулла в эфире спортивных каналов Абу-Даби.

"Сергей Ребров получил предложение от УАФ тренировать сборную Украины с контрактом на 10 лет", – цитирует комментатора журналист Мохаммед Хамад на своей странице в Twitter.

Напомним, соглашение Реброва с "Аль-Айном" истекает этим летом. Он считается основным кандидатом на должность наставника сборной Украины. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сине-желтых является Руслан Ротань.

Осенью была информация, что Сергею Станиславовичу могут предложить контракт длительностью на 7 лет (до завершения ЧМ-2030).

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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