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В ОАЭ раскрыли детали предложения Реброву от УАФ
Украинский тренер может надолго задержаться в сборной
Фото: facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров получил предложение от УАФ возглавить сборной Украины на невероятно долгий срок. Об этом сообщил эмиратский комментатор Амер Абдулла в эфире спортивных каналов Абу-Даби.
"Сергей Ребров получил предложение от УАФ тренировать сборную Украины с контрактом на 10 лет", – цитирует комментатора журналист Мохаммед Хамад на своей странице в Twitter.
Напомним, соглашение Реброва с "Аль-Айном" истекает этим летом. Он считается основным кандидатом на должность наставника сборной Украины. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сине-желтых является Руслан Ротань.
Осенью была информация, что Сергею Станиславовичу могут предложить контракт длительностью на 7 лет (до завершения ЧМ-2030).
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