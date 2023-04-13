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Кривцов: Я еще хочу представлять Украину на международной арене

Национальная сборная Украины
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Центрбек был удивлен, что Ротань не вызвал его в сборную Украины

Кривцов: Я еще хочу представлять Украину на международной арене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов признался, что хочет и дальше выступать за сборную Украины.

"Я бутсы на гвоздь не повесил. Со своей стороны, делаю все, играю, отдаюсь по полной. А дальше уже зависит от будущего тренера, хотя не знаю, кто это будет. Если попаду в список, то буду очень рад, потому что еще хочу представлять Украину на международной арене.

Тренерам тяжело следить за мной в МЛС? Не знаю... Когда Шевченко вызвал меня впервые, я не очень много играл в "Шахтере". При Петракове тоже, он вызвал меня после травмы.

Но я не считаю, что я где-то провалил игру, проиграли сугубо из-за меня. Сейчас я здесь выхожу постоянно, чемпионат очень конкурентен. Я делаю все, что могу, а дальше решение за тренерским штабом. Каким бы он ни был", — рассказал Кривцов.

32-летний Кривцов зимой перешел из "Шахтера" в "Интер Майами", где сразу стал игроком основы. Центрбек провел 7 матчей и забил 1 гол за новую команду. Также в активе футболиста 31 поединок за сборную Украины, однако в марте он даже не попал в расширенный состав.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Интер Майами
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