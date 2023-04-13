Кривцов: Я еще хочу представлять Украину на международной арене

Центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов признался, что хочет и дальше выступать за сборную Украины.

"Я бутсы на гвоздь не повесил. Со своей стороны, делаю все, играю, отдаюсь по полной. А дальше уже зависит от будущего тренера, хотя не знаю, кто это будет. Если попаду в список, то буду очень рад, потому что еще хочу представлять Украину на международной арене.

Тренерам тяжело следить за мной в МЛС? Не знаю... Когда Шевченко вызвал меня впервые, я не очень много играл в "Шахтере". При Петракове тоже, он вызвал меня после травмы.

Но я не считаю, что я где-то провалил игру, проиграли сугубо из-за меня. Сейчас я здесь выхожу постоянно, чемпионат очень конкурентен. Я делаю все, что могу, а дальше решение за тренерским штабом. Каким бы он ни был", — рассказал Кривцов.