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Сабо: Я поддерживаю решение Минмолодьспорт. Допуск Беларуси - проблема УЕФА, а не Украины
Йожеф Йожефович уверен, что играть с белорусами в одном турнире нельзя, и что эту проблему долен решить УЕФА
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и
"Я считаю, что Минмолодежьспорта приняло правильное решение, я поддерживаю. Как вообще УЕФА могла допустить Беларусь к соревнованиям? Это не наши, а их проблемы. Беларусь и Россию должны дисквалифицировать отовсюду! Они воюют против нас.
Я считаю, что если в отборе на Евро-2024 будет играть Беларусь, то мы не должны там участвовать! Лукашенко и его прихвостни – это такие же бл#ди и подонки, как и россияне. Я не всех белорусов имею в виду, а тех, кто против нас воюет. Лукашенко отдал Беларусь в пользование России. Беларуси уже нет, там Россия-2.
Получается, что в соревнованиях участвует Россия-2. Подождите, скоро российские футболисты примут белорусское гражданство и будут спокойно себе играть. Они же все хитрожопые, всячески придумывают, как обойти запреты.
Пусть лучше нас дисквалифицируют [если мы не выйдем на матч отбора евро], но играть с белорусами в одном турнире нельзя! Будем тогда играть товарищеские матчи. Я даже своим детям и внукам сказал: "Пока я жив, вы никогда не будете дружить и общаться с русскими и белорусами!".
Нам нужно поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может нам помочь! На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет! Там сидят все продажные, которые продались за деньги Газпрома.
Конечно, если сборная Украины не будет участвовать в международных турнирах, то Ребров сюда не пойдет. Что ему тут делать тогда? Но если мы будем играть, то я хочу видеть во главе нашей сборной Реброва. Нам не нужен иностранец. Ребров доказал, что он квалифицированный тренер, он не с улицы пришел. Но если мы снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит" - сказал Сабо.
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