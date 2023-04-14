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Сабо: Я поддерживаю решение Минмолодьспорт. Допуск Беларуси - проблема УЕФА, а не Украины

Национальная сборная Украины
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Йожеф Йожефович уверен, что играть с белорусами в одном турнире нельзя, и что эту проблему долен решить УЕФА

Сабо: Я поддерживаю решение Минмолодьспорт. Допуск Беларуси - проблема УЕФА, а не Украины

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах с Россией и Беларусью.

"Я считаю, что Минмолодежьспорта приняло правильное решение, я поддерживаю. Как вообще УЕФА могла допустить Беларусь к соревнованиям? Это не наши, а их проблемы. Беларусь и Россию должны дисквалифицировать отовсюду! Они воюют против нас.

Я считаю, что если в отборе на Евро-2024 будет играть Беларусь, то мы не должны там участвовать! Лукашенко и его прихвостни – это такие же бл#ди и подонки, как и россияне. Я не всех белорусов имею в виду, а тех, кто против нас воюет. Лукашенко отдал Беларусь в пользование России. Беларуси уже нет, там Россия-2.

Получается, что в соревнованиях участвует Россия-2. Подождите, скоро российские футболисты примут белорусское гражданство и будут спокойно себе играть. Они же все хитрожопые, всячески придумывают, как обойти запреты.

Пусть лучше нас дисквалифицируют [если мы не выйдем на матч отбора евро], но играть с белорусами в одном турнире нельзя! Будем тогда играть товарищеские матчи. Я даже своим детям и внукам сказал: "Пока я жив, вы никогда не будете дружить и общаться с русскими и белорусами!".

Нам нужно поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может нам помочь! На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет! Там сидят все продажные, которые продались за деньги Газпрома.

Конечно, если сборная Украины не будет участвовать в международных турнирах, то Ребров сюда не пойдет. Что ему тут делать тогда? Но если мы будем играть, то я хочу видеть во главе нашей сборной Реброва. Нам не нужен иностранец. Ребров доказал, что он квалифицированный тренер, он не с улицы пришел. Но если мы снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит" - сказал Сабо.

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В статье: Украина Йожеф Сабо война с россией
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