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Национальная сборная Украины

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Маркевич: Не вижу ничего хорошего в решении Минмолодьспорта

Национальная сборная Украины
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Решение, которое вызвало много споров

Маркевич: Не вижу ничего хорошего в решении Минмолодьспорта

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах с Россией и Беларусью.

"Я не вижу ничего хорошего в этом решении. Думаю, что это неправильно. Почему наши спортсмены должны страдать? Я не знаю, чем руководствовалось Минмолодежьспорта, когда принимало такое решение.

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Нужно было делать все возможное, чтобы белорусов вслед за россиянами тоже не допускали до соревнований. На это нужно было бросать все силы! Сборная Украины участвует в отборе на Евро-2024, нам нужно играть!" - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина война с россией
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Источник:
Fanday

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