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Запрет Минмолодьспорта: УАФ подала запрос, просит прояснить ситуацию
Об этом заявил Андрей Павелко
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Ассоциация направила запрос в Министерство молодежи и спорта по поводу того, на какие соревнования повлияет приказ о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы.
При этом, в комментарии Reuters Павелко заявил, что УАФ будет придерживаться решения правительства.
"У нас война. У нас нет возможности выезжать за границу без согласования с Министерством спорта", – сказал Павелко.
Напомним, что Беларусь допущена к матчам отбора Евро-2024, где играет и сборная Украины. Команды играют в разных группах, и пока что неясно, затронет ли сборную Украины запрет Мимолодьспорта.
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