Запрет Минмолодьспорта: УАФ подала запрос, просит прояснить ситуацию

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Ассоциация направила запрос в Министерство молодежи и спорта по поводу того, на какие соревнования повлияет приказ о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы.

При этом, в комментарии Reuters Павелко заявил, что УАФ будет придерживаться решения правительства.

"У нас война. У нас нет возможности выезжать за границу без согласования с Министерством спорта", – сказал Павелко.

Напомним, что Беларусь допущена к матчам отбора Евро-2024, где играет и сборная Украины. Команды играют в разных группах, и пока что неясно, затронет ли сборную Украины запрет Мимолодьспорта.