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Ребров: Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка

Национальная сборная Украины
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Слухи не подтвердились

Ребров: Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка

facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что он может заключить со сборной Украины 10-летнее соглашение:

"Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка", - заявил Ребров.

Кроме этого тренер добавил, сколько еще продлится его сотрудничество с эмирским клубом:

"Мой контракт с "Аль-Айном" истекает в конце текущего сезона", - добавил украинец.

Отметим, что Ребров возглавляет "Аль-Айн" с лета 2021 года. До этого он возглавлял "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцварош".

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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