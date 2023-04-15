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Ребров: Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка
Слухи не подтвердились
facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что он может заключить со сборной Украины 10-летнее соглашение:
"Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка", - заявил Ребров.
Кроме этого тренер добавил, сколько еще продлится его сотрудничество с эмирским клубом:
"Мой контракт с "Аль-Айном" истекает в конце текущего сезона", - добавил украинец.
Отметим, что Ребров возглавляет "Аль-Айн" с лета 2021 года. До этого он возглавлял "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцварош".
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