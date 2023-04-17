Известно, когди и где сборная Украины сыграет с Германией

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией касательно товарищеского матча между сборными Украины и Германии.

"Первый матч, который сборная Украины должна сыграть в июне – это все же матч с Германией. Это большой юбилейный поединок для сборной Германии, для Немецкого футбольного союза.

По нашей информации, это матч состоится ориентировочно 12 июня в городе Бремен. Через несколько недель вроде как будет официальное подтверждение" - сказал журналист.