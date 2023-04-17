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Известно, когди и где сборная Украины сыграет с Германией
Игра пройдет перед матчами отбора к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией касательно товарищеского матча между сборными Украины и Германии.
"Первый матч, который сборная Украины должна сыграть в июне – это все же матч с Германией. Это большой юбилейный поединок для сборной Германии, для Немецкого футбольного союза.
По нашей информации, это матч состоится ориентировочно 12 июня в городе Бремен. Через несколько недель вроде как будет официальное подтверждение" - сказал журналист.
Отметим, что эта встреча рассматривается в качестве подготовки сине-желтых к поединкам квалификации на Евро-2024. Летом наша сборная сыграет против Северной Македонии и Мальты - 16 и 19 июня соответственно.
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