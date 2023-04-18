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Матчи сборной Украины. На Суспільном прокомментировали претензии от Київстар ТБ и 1+1 медіа
Обещают подумать над решением вопроса
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В пресс-службе телеканала "Суспільне" рассказали, как в дальнейшем будут транслироваться матчи
"Мы будем искать варианты разрешения законодательных коллизий в работе с ОТТ и IPTV. Есть время до следующего матча с участием нашей сборной в июне.
С нашими партнерами MEGOGO, купившими права на трансляцию матчей для Украины, мы сделаем все возможное, чтобы с соблюдением нового закона и прав интеллектуальной собственности в максимальном количестве украинцев была возможность болеть за нашу сборную", – заявили в "Суспільному".
Напомним, что первый матч сборной Украины в отборе к чемпионату Европы транслировался по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Права на трансляцию "Суспільне" бесплатно получило от платформы MEGOGO.
При этом, "Суспільне" по обязательству перед правообладателем не давало цифровой поток своего канала на этот матч на ОТТ-сервисы других трансляторов, что посчитали нарушением договорённостей "Київстар ТБ" и "1+1 медіа".
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