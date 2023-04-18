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Национальная сборная Украины

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Матчи сборной Украины. На Суспільном прокомментировали претензии от Київстар ТБ и 1+1 медіа

Национальная сборная Украины
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Обещают подумать над решением вопроса

Матчи сборной Украины. На Суспільном прокомментировали претензии от Київстар ТБ и 1+1 медіа

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В пресс-службе телеканала "Суспільне" рассказали, как в дальнейшем будут транслироваться матчи сборной Украины в рамках отбора к Евро-2024.

"Мы будем искать варианты разрешения законодательных коллизий в работе с ОТТ и IPTV. Есть время до следующего матча с участием нашей сборной в июне.

С нашими партнерами MEGOGO, купившими права на трансляцию матчей для Украины, мы сделаем все возможное, чтобы с соблюдением нового закона и прав интеллектуальной собственности в максимальном количестве украинцев была возможность болеть за нашу сборную", – заявили в "Суспільному".

Напомним, что первый матч сборной Украины в отборе к чемпионату Европы транслировался по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Права на трансляцию "Суспільне" бесплатно получило от платформы MEGOGO.

При этом, "Суспільне" по обязательству перед правообладателем не давало цифровой поток своего канала на этот матч на ОТТ-сервисы других трансляторов, что посчитали нарушением договорённостей "Київстар ТБ" и "1+1 медіа".

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В статье: Украина
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Детектор медиа

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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
18.04.2023 в 17:40
Мій інтернет-провайдер дає IPTV, де легально транслюється Суспільне. Я думав, що подивлюся збірну, але трансляцію заблочили і в результаті довелося дивитися нелегальний стрім польською. У мого друга Sweet.tv - та сама фігня була... У Суспільного є договори з провайдерами на повну трансляцію без перерв і виключень, а отже блокування трансляції є порушенням договору з провайдерами...Я розумію, що першопричиною є не Суспільне, а Мегого, але нагадаю, що упродовж 31 року незалежності матчі збірної ЗАВЖДИ були у вільному доступі! Думки вболівальників ніхто не питав, коли робили їх платними так само, як не питали, коли ввели плату за єврокубки, а потім - і за УПЛ!
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