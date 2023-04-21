Ребров: Не говорил Ротаню, что я – следующий тренер сборной, не давал ему указаний

Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о взаимодействии с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Русланом Ротанем.

– Перед матчем нашей сборной с Англией в интервью "Динамо от Шурика" вы сказали, что никакого отношения не имеете к подготовке команды. Ротань раз 15 повторил в интервью "ТаТоТаке", что с вами на контакте и все именно по вашему посылу принимаются какие-то определенные решения. И кто прав?

– После того интервью я звонил Ротаню. А прежде Руслан звонил мне один раз. У него нет опыта работы со сборной. Я ему сказал: "Руслан, я помогу тебе всем, чем нужно". Я работаю с Ярмоленко, я знаю многих ребят, с которыми созваниваюсь. Предоставлю тебе любую помощь, которую ты попросишь. Но никогда в жизни я не говорил Руслану, что я – следующий тренер сборной, или давал ему какие-то указания: что делать, кого вызвать, кого ставить. Можете спросить у Руслана. Я с ним разговаривал ровно раз. И я сказал, что любую помощь готов оказать.

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– Но речь не идет о согласовании списков или еще что-то, просто общение?

– Конечно. А какое я вообще могу иметь отношение к сборной, если у меня действующий контракт с моим клубом. Как я могу кого-нибудь консультировать, если у меня 3 игры в неделю, если я не отхожу от компьютера. Как я могу консультировать тренера, не имея представления, с кем он играет и не имея представления о качестве наших футболистов в данный момент. Если он взялся работать со сборной, то он взялся за большой объем работы: посмотреть всех кандидатов, посмотреть соперников и на основе этого выстроить свой план на игру, что он и сделал.