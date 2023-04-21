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Ребров: Слухи журналистов? Каждый должен отвечать за свои слова

Национальная сборная Украины
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Туман и неопределенность

Ребров: Слухи журналистов? Каждый должен отвечать за свои слова

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал различные журналистские инсайды по поводу того, что он общается с президентом УАФ Андреем Павелко по повод работы в сборной Украины.

- Много говорят о том, что вы уже общаетесь с президентом УАФ Андреем Павелко. Это правда? Или об этом сейчас некорректно говорить вообще?

- Тренер может подписывать контракт за полгода, но никто не в праве объявлять этот контракт. Я могу общаться с кем угодно. Я не могу вам это рассказывать, это моя личная жизнь и мои личные контакты. И я еще раз прошу всех людей в Украине уважать меня, я сам разберусь, с кем мне общаться.

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У меня игры в течение двух месяцев, через три дня на четвертый, и сейчас я должен сконцентрироваться на своей команде, которой я нужен, и которая мне нужна. А не должен опровергать или подтверждать слухи журналистов, просто пытающихся на чьих-то именах (моем, Маркевича или Леоненко), сделать свое имя, показать свою значимость. Если люди работают, то сосредоточьтесь на своей работе, а не каждый день звоните и кричите о какой-нибудь глупости, что Ребров подписал контракт на 10 лет.

Я не понимаю, как можно было такую чушь написать, откуда эта информация взялась? Люди, которые называют себя инсайдерами, пусть скажут, откуда взяли информацию. Если они меня уважают. Если они бросают такие глупости, такие тезисы болельщикам, то пусть говорят, откуда у них информация. А не кричат просто: "Я инсайдер. Смотрите, у меня инсайд. Я самый крутой". Так вы скажите, откуда вы взяли эту информацию, и тогда мы ее проверим и скажем, несете ли вы чепуху, или вы говорите правду. Каждый должен отвечать за свои слова.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ) УАФ
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Источник:
Бомбардир

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