Украина не будет сниматься с отбора к Евро-2024

Национальная сборная Украины продолжит участие в квалификации Евро-2024, несмотря на указ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете на выступление в турнирах, где есть спортсмены из РФ и Беларуси.

Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

"Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Спасибо Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации! Далее привожу текст полученного от Министерства письма:

"Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут участвовать и белорусские команды.

В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов связанных с дальнейшим участием в соревнованиях должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта."

От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.

Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии", - написал Павелко на своей странице в Facebook.