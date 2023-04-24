  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина не будет сниматься с отбора к Евро-24
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина не будет сниматься с отбора к Евро-24

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нет никаких препятствий и для молодежки

Украина не будет сниматься с отбора к Евро-24

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Национальная сборная Украины продолжит участие в квалификации Евро-2024, несмотря на указ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете на выступление в турнирах, где есть спортсмены из РФ и Беларуси.

Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

"Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Спасибо Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации! Далее привожу текст полученного от Министерства письма:

"Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут участвовать и белорусские команды.

В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов связанных с дальнейшим участием в соревнованиях должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта."

От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.

Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Слухи журналистов? Каждый должен отвечать за свои слова
yellow-arrow
Ребров: Не говорил Ротаню, что я – следующий тренер сборной, не давал ему указаний
yellow-arrow
УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Украина Андрей Павелко сборная Украины по футболу отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде