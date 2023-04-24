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Официально: Сборная Германии объявила о товарищеском матче с Украиной
Эта игра станет 1000-й в истории немецкой команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Германии проведет товарищеский матч с командой Украины. Эту информацию официально подтвердил немецкий футбольный союз.
Встреча состоится 12 июня в городе Бремен. Интересно, что для Бундестим это будет 1000-й поединок на международной арене. Первое противостояние сборная Германии провела в 1908 году против Швейцарии.
Напомним, что сине-желтые рассматривают контрольную игру в качестве подготовки к поединкам квалификации на Евро-2024. Летом наша сборная сыграет против Северной Македонии и Мальты - 16 и 19 июня соответственно.
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