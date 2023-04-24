Официально: Сборная Германии объявила о товарищеском матче с Украиной

Национальная сборная Германии проведет товарищеский матч с командой Украины. Эту информацию официально подтвердил немецкий футбольный союз.

Встреча состоится 12 июня в городе Бремен. Интересно, что для Бундестим это будет 1000-й поединок на международной арене. Первое противостояние сборная Германии провела в 1908 году против Швейцарии.

Напомним, что сине-желтые рассматривают контрольную игру в качестве подготовки к поединкам квалификации на Евро-2024. Летом наша сборная сыграет против Северной Македонии и Мальты - 16 и 19 июня соответственно.