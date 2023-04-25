Маркевич: Реброву не понравилось, что я назвал его мессией для сборной? Как-нибудь переживу

Бывший тренер "Днепра-1", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, что он думает о словах наставника "Аль-Айна" Сергея Реброва в свой адрес.

– Читали ли вы последнее интервью Сергея Реброва? Ему очень не понравилось, что вы его сравнивали с мессией для сборной.

– Не понравилось? Ну, это я как-нибудь переживу, — сказал Маркевич в интервью "Український футбол".

Отметим, что действующее соглашение Сергея Реброва с "Аль-Айном" рассчитано до 30 июня 2024 года. Украинские СМИ в последнее время писали, что УАФ уже договорилась о сотрудничестве с Ребровым. Также ходили слухи о Славене Биличе.

Накануне глава УАФ Андрей Павелко заверил, что к июньским матчам сборная Украины получит нового главного тренера.