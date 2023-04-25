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Маркевич: Реброву не понравилось, что я назвал его мессией для сборной? Как-нибудь переживу
Украинский тренер лаконично отреагировал на недовольство Реброва
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер "Днепра-1", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, что он думает о словах наставника "Аль-Айна" Сергея Реброва в свой адрес.
– Читали ли вы последнее интервью Сергея Реброва? Ему очень не понравилось, что вы его сравнивали с мессией для сборной.
– Не понравилось? Ну, это я как-нибудь переживу, — сказал Маркевич в интервью "Український футбол".
Отметим, что действующее соглашение Сергея Реброва с "Аль-Айном" рассчитано до 30 июня 2024 года. Украинские СМИ в последнее время писали, что УАФ уже договорилась о сотрудничестве с Ребровым. Также ходили слухи о Славене Биличе.
Накануне глава УАФ Андрей Павелко заверил, что к июньским матчам сборная Украины получит нового главного тренера.
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