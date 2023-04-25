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Довбик: Чтобы конкурировать в сборной с Яремчуком, мне тоже нужно играть в европейском клубе
Артем намерен побороться за место основного форварда в сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Днепра-1" и форвард
Артем не скрывает своих амбиций стать лучшим выбором для тренерского штаба национальной команды.
"Чтобы конкурировать в сборной Украины с Романом Яремчуком, мне тоже нужно играть в европейском клубе", – сказал Довбик.
Отметим, что ранее Довбик рассказал о своем желании попробовать свои силы
Также напомним, что в текущем сезоне Довбик забил 24 гола в 31 матче во всех турнирах, а также отдал 6 ассистов.
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