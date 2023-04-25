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Довбик: Чтобы конкурировать в сборной с Яремчуком, мне тоже нужно играть в европейском клубе

Национальная сборная Украины
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Артем намерен побороться за место основного форварда в сборной Украины

Довбик: Чтобы конкурировать в сборной с Яремчуком, мне тоже нужно играть в европейском клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер "Днепра-1" и форвард сборной Украины Артем Довбик считает, что переход в европейский клуб положительно скажется на его перспективах в сборной Украины.

Артем не скрывает своих амбиций стать лучшим выбором для тренерского штаба национальной команды.

"Чтобы конкурировать в сборной Украины с Романом Яремчуком, мне тоже нужно играть в европейском клубе", – сказал Довбик.

Отметим, что ранее Довбик рассказал о своем желании попробовать свои силы в европейских топ-5 чемпионатах.

Также напомним, что в текущем сезоне Довбик забил 24 гола в 31 матче во всех турнирах, а также отдал 6 ассистов.

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В статье: Украина Роман Яремчук Брюгге Артем Довбик СК Днепр-1
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