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Флик: Проведем этот особый матч против Украины

Национальная сборная Украины
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Это будет тысячный матч сборной Германии в истории

Флик: Проведем этот особый матч против Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик прокомментировал план подготовки своей команды к июньским товарищеским матчам, один из которых состоится против Украины в Бремене.

"Мы проведем этот особый матч против Украины, а затем в спаррингах нас будут ждать еще два сильных соперника – Польша и Колумбия. В этих товарищеских поединках мы хотим развить то, что команда продемонстрировала во втором тайме контрольного матча с Бельгией (2:3).

Первые полчаса показали, что нам нужно еще много работать, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы. Но если команда правильно усвоит урок и сыграет так, как в течение следующих 60 минут, крепко защищаясь и смело идя вперед, болельщики нас поддержат, и весь стадион будет с нами. Мы очень четко ощутили эту поддержку в Кельне и хотим взять этот импульс с собой на следующие три поединка", – сказал Флик.

Напомним, что поединок Германия – Украина состоится 12 июня. Он станет для немецкой команды 1000-м в истории и будет благотворительным. Встреча состоится в Бремене на "Везерштадионе".

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В статье: Украина Германия Ханси Флик
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Источник:
УАФ

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