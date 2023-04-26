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Флик: Проведем этот особый матч против Украины
Это будет тысячный матч сборной Германии в истории
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик прокомментировал план подготовки своей команды к июньским товарищеским матчам, один из которых состоится против
"Мы проведем этот особый матч против Украины, а затем в спаррингах нас будут ждать еще два сильных соперника – Польша и Колумбия. В этих товарищеских поединках мы хотим развить то, что команда продемонстрировала во втором тайме контрольного матча с Бельгией (2:3).
Первые полчаса показали, что нам нужно еще много работать, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы. Но если команда правильно усвоит урок и сыграет так, как в течение следующих 60 минут, крепко защищаясь и смело идя вперед, болельщики нас поддержат, и весь стадион будет с нами. Мы очень четко ощутили эту поддержку в Кельне и хотим взять этот импульс с собой на следующие три поединка", – сказал Флик.
Напомним, что поединок Германия – Украина состоится 12 июня. Он станет для немецкой команды 1000-м в истории и будет благотворительным. Встреча состоится в Бремене на "Везерштадионе".
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