Конопля - об инциденте со сборной: Сижу в перерыве матча с Рухом, заварил чай, а мне говорят - переодевайся

Защитник " Шахтера " Ефим Конопля в интервью youtube-каналу Брутальный футбол прокомментировал инцидент, когда он не отправился в расположение сборной Украины, но сыграл тайм в УПЛ против "Руха".

– Почему не поехал в сборную?

– У меня действительно есть проблема, которая уже со мной со второй игры Лиги чемпионов. У меня была паховая грыжа, как было у Малиновского, Ярмоленко. Года 1,5-2 назад был в сборной, то Малиновский играл 60 минут и больше не мог, потому что очень болело. Теперь у меня это. Меня прооперировали перед Новым годом, удалили грыжу, поставили сетку. Это была основная проблема, а осталась еще второстепенна. Это пубальгия, постоянное воспаление в паху, что очень болит.

Вот мы сыграли с "Фейеноордом", "Ренном", чемпионат, постоянные переезды, еще когда ты сидя едешь – оно все затекает, что на следующий день ходить было трудно. Я с кровати поднимаюсь как беременный через бок, потому что не могу поднять корпус.

– Но ты играешь с "Рухом" тайм.

– Я поговорил перед этим с Ротанем. Все это объяснил. Я не знал, буду ли играть с "Рухом". Петрович сказал, что нет вопросов. Вот не понимаю, почему на него был этот шквал. Он мне сказал: "Делай, как считаешь нужным. Если нужно лечиться, то лечись". У нас было 4 или 5 выходных после "Руха". Я надеялся именно на эти выходные, потому что была возможность делать физиопроцедуры, стретчинг. Было важно обрести покой, чтобы не бегать, ничего не делать.

Я даже смотрел матч с Англией, то у нас на следующий день была товарищеская игра. Я не играл, тренировался индивидуально. Когда я бегал, то болело. Понимал, что на 70% не смог бы сыграть на "Уэмбли". Только бы себя подвел, команду, Петровича, если бы он меня поставил. На себя обратил бы все внимание.

Понимаю, что когда приезжаешь в сборную, никого не волнует – болит или не болит, ты должен выходить и шарашить на 200%.

– Кейна ты бы не закрыл там?

– В том состоянии не закрыл бы. Я с Петровичем поговорил. Я готовился сыграть против "Руха", не знал, поставят ли меня. Я сделал 3 или 4 уколы за несколько дней до игры. Сказали, что я на замене. Думаю: "Хорошо, не придется ничего никому объяснять". А потом сижу, заварил чаек в перерыве, взял печеньку, а мне говорят: "Переодевайся". Ну, окей.

Они знали, что болит, но тренерский штаб мне доверяет. Если говорю, что могут на меня рассчитывать, то рассчитывают. Я сказал, что если что, то выйду.

– Если бы ты не сыграл тех 45 минут, то ничего бы не было. Потому что сначала УАФ...

– Не знаю, откуда УАФ взяли информацию, что я травмировался. Я этого не говорил. Врачи сборной понимают, какая у меня проблема.