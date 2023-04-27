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Гецко: По моим сведениям, Реброва не совсем устраивает предложение от УАФ
Экс-футболист не вдавался в подробности
Фото: facebook.com/alainfcae
Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко рассказал, что он думает о назначении Руслана Ротаня и. о. главного тренера команды. Также, по его данным, наставника "Аль-Айна" Сергея Реброва не совсем устраивает предложение от УАФ по работе со сборной.
"Нынешнее положение вещей в сборной - этот нонсенс. Где и когда в серьезной футбольной стране один тренер руководил тремя командами одновременно, тем более, если одна из них - национальная сборная?
Даже Валерия Лобановского критиковали, когда он работал с двумя командами - сборной и "Динамо". Неужели в Украине нет тренера, которому можно было бы сделать предложение? Тем более, что есть и свободные специалисты - Мирон Маркевич и Юрий Максимов.
Все ждут что команду летом возглавит наконец-то Сергей Ребров. Но разве так ведет себя украинский тренер, который хочет работать в главной команде страны? Сергей Станиславович не заявляет четко свою позицию. По моим сведениям, его не вполне устраивает предложение от УАФ.
У нас талантливое поколение футболистов, многие из которых выступают в топ-чемпионатах. Эти игроки способны на многое, им просто необходимо создать оптимальные условия для реализации. Я слышу порой, что в группе с Италией и Англией мы вряд ли займем место выше третьего, а значит почти наверняка не попадем в финальную стадию. Абсурд, итальянцы хорошо провели Евро-2021, но не прошли на два последних чемпионата мира. В Италии уже давно не было звезд мировой величины, с командой Манчини можно и нужно бороться.
Англию мы в своей истории уже побеждали и играли вничью, у британцев тоже реально отбирать очки. Второе место в группе С - достижимый результат. Даже в такой сложной ситуации, когда у сборной неизвестно когда будут домашние матчи, главная команда не может брать паузу", - сказал Гецко.
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