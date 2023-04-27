Гецко: По моим сведениям, Реброва не совсем устраивает предложение от УАФ

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко рассказал, что он думает о назначении Руслана Ротаня и. о. главного тренера команды. Также, по его данным, наставника "Аль-Айна" Сергея Реброва не совсем устраивает предложение от УАФ по работе со сборной.

"Нынешнее положение вещей в сборной - этот нонсенс. Где и когда в серьезной футбольной стране один тренер руководил тремя командами одновременно, тем более, если одна из них - национальная сборная? Даже Валерия Лобановского критиковали, когда он работал с двумя командами - сборной и "Динамо". Неужели в Украине нет тренера, которому можно было бы сделать предложение? Тем более, что есть и свободные специалисты - Мирон Маркевич и Юрий Максимов.

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Все ждут что команду летом возглавит наконец-то Сергей Ребров. Но разве так ведет себя украинский тренер, который хочет работать в главной команде страны? Сергей Станиславович не заявляет четко свою позицию. По моим сведениям, его не вполне устраивает предложение от УАФ.