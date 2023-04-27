Гецко - о первом матче сборной Украины: Вначале мы не придали значения этому матчу. Уже позже понял, что вошел в историю

Экс-форвард сборной Украины , автор первого гола в истории сборной Иван Гецко рассказал про матч, в котором он был забит. Это был товарищеский матч со сборной Венгрии (1:3).

"Откровенно говоря, не намного лучше было отношение футбольных чиновников к сборной и в 1992 года. Страна несколько месяцев, как обрела независимость и уже начала свой внутренний чемпионат. И в апреле ФФУ вспомнила, что неплохо бы и матч главной команды провести.

Подготовка с товарищеской игре прошедшей 29 апреля была минимальной. Тренеру Виктору Прокопенко почти не оказывали поддержку. В Киеве мы тренировались, образно говоря, то на асфальте, то на опилках.

Я был уверен, что на игру с венграми выйду в основе, но, увы, начал встречу на скамейке. Я был молод и горяч, а потому сильно обиделся на тренера. Когда Виктор Евгеньевич просил выйти на замену, я даже специально тянул время, не мог найти бутсы и долго возился со шнурками.

В заключительные полчаса, когда уже вышел на поле, моменты были у обеих команд. Даже у меня имелись две неиспользованных возможности. Увы, венгры свои шансы реализовали и забили трижды. Лишь на 90-й минуте метров с 20-ти со штрафного я вколотил мяч в сетку.

Вначале мы не придали значения этому матчу. Но уже спустя время я понял, что попал в историю. Даже в кроссвордах регулярно встречал вопрос - "Автор первого гола сборной Украины".

Я спохватился, оказывается, у меня не было видеозаписи этого судьбоносного момента. Начались поиски. Однажды какой-то неизвестный голос в телефонной трубке предложил купить пленку за 2 000 долларов. Для 90-х годов это была большая сумма, и я отказался.

Футбольные власти в первые годы независимости не проявляли к сборной особого внимания. Странно, что первый матч в истории был сыгран на стадионе "Авангард" вместимостью всего 13 тысяч болельщиков, а не в Киеве или в другом городе-миллионнике. Бродили слухи, что так было удобно гостям, ведь Ужгород совсем недалеко от границы с Венгрией.

У футбольной федерации не было средств ни на сборы, ни на поездки главной команды. Пока мы раскачивались, российское футбольное гражданство приняли многие наши футболисты. Если бы за сборную Украины играли Канчельскис, Юран, Цымбаларь, Онопко, Никифоров и другие, такая команда могла бы здорово заявить о себе в 90-е.

Сейчас работаю в детско-юношеском футболе. Увы, после начала войны воспитанников у меня стало в три раза меньше. Многие уехали за границу, лучшие пацаны уже числятся в европейских футбольных академиях. К сожалению, война даст нам провал на два-три года, если не на больший период", - сказал Гецко.