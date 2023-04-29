Павелко: Я уверен, что после войны мы обязательно построим базу для национальных сборных

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, когда будет построена база для национальных сборных Украины:

“Эта команда сейчас, наверное, объединяет нашу страну. Болееют все фаны, все ультрас всех клубов. Мечта наших всех футбольных поколений сбудется – мы обязательно построим базу для всех национальных сборных, презентованную на 30-летии УАФ в позапрошлом году. И вместе с президентом Владимиром Зеленским, который представил такой очень яркий проект.

Я уверен, что после войны мы обязательно построим базу для национальных сборных. И она будет такой Меккой для всех юношей, будущих поколений, футболистов, которые будут приезжать и тренироваться для победы наших сборных”, - сказал Павелко.