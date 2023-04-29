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Павелко: Я уверен, что после войны мы обязательно построим базу для национальных сборных
Пока есть только проект
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, когда будет построена база для национальных сборных Украины:
“Эта команда сейчас, наверное, объединяет нашу страну. Болееют все фаны, все ультрас всех клубов. Мечта наших всех футбольных поколений сбудется – мы обязательно построим базу для всех национальных сборных, презентованную на 30-летии УАФ в позапрошлом году. И вместе с президентом Владимиром Зеленским, который представил такой очень яркий проект.
Я уверен, что после войны мы обязательно построим базу для национальных сборных. И она будет такой Меккой для всех юношей, будущих поколений, футболистов, которые будут приезжать и тренироваться для победы наших сборных”, - сказал Павелко.
Отметим, что еще в начале 2020 года Павелко сообщил о начале проектных работ по возведению базы для национальных сборных в Княжичах. В декабре 2021 года на церемонии 30-летия УАФ Владимир Зеленский заявил, что этот проект все-таки будет воплощен в жизнь. В 2022 году планировалось начать строительство.
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