  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Павелко: Я уверен, что после войны мы обязательно построим базу для национальных сборных
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Я уверен, что после войны мы обязательно построим базу для национальных сборных

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пока есть только проект

Павелко: Я уверен, что после войны мы обязательно построим базу для национальных сборных

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, когда будет построена база для национальных сборных Украины:

“Эта команда сейчас, наверное, объединяет нашу страну. Болееют все фаны, все ультрас всех клубов. Мечта наших всех футбольных поколений сбудется – мы обязательно построим базу для всех национальных сборных, презентованную на 30-летии УАФ в позапрошлом году. И вместе с президентом Владимиром Зеленским, который представил такой очень яркий проект.

Я уверен, что после войны мы обязательно построим базу для национальных сборных. И она будет такой Меккой для всех юношей, будущих поколений, футболистов, которые будут приезжать и тренироваться для победы наших сборных”, - сказал Павелко.

Отметим, что еще в начале 2020 года Павелко сообщил о начале проектных работ по возведению базы для национальных сборных в Княжичах. В декабре 2021 года на церемонии 30-летия УАФ Владимир Зеленский заявил, что этот проект все-таки будет воплощен в жизнь. В 2022 году планировалось начать строительство.

По теме
yellow-arrow
31 год назад сборная Украины провела свой дебютный матч
yellow-arrow
Шовковский, Воронин и Кравченко. Журналист назвал специалистов, которых Ребров будет рассматривать в свой штаб в сборной
yellow-arrow
Степаненко: С уважением и любовью отношусь как к Шахтеру, так и сборной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеканал ДІМ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде