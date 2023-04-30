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Уже есть договоренности. Павелко заверил, что сборная Украины будет иметь тренера перед матчем с Германией
"Фанаты будут довольны"
Фото: andriy.pavelko / Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко заверил, что скоро все узнают имя нового тренера национальной сборной Украины. По словам главы УАФ, новый специалист начнет работу по товарищескому матчу против Германии, который пройдет в июне.
"Я хочу заверить, что у сборной будет новый тренер на контрольный матч с Германией и игры отбора к Евро-2024 - в июне. С ним есть договоренность, что в договоренное время мы об этом объявим.
Я уверен, что болельщики будут довольны. Потому что мы выбираем тренера не на отдельные матчи, не на отдельные цели, а на стратегию развития. И я уверен, что на презентации мы сможем рассказать о нашей стратегической цели вместе с новым главным тренером", - заявил Павелко.
СМИ и разные источники уже долгое время связывают Сергея Реброва с должностью тренера главной команды страны.
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