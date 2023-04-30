Павелко: Планируется возвращение болельщиков на стадионы в следующем сезоне УПЛ

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что ассоциация вместе с правительством работает над разработкой плана проведения матчей УПЛ вместе с фанатами на трибунах.

"Мы уже планируем возвращение болельщиков. Мы над этим работаем. Есть договоренность с нашими чиновниками о том, чтобы на следующий чемпионат проработали протокол безопасности для ограниченного количества болельщиков, которые могут предоставить наши стадионы.

Мы будем делать так, чтобы наш спорт и футбол могли быть возможны для наших болельщиков, чтобы наблюдать игры наших сборных. Но прежде это должно быть в безопасных условиях", - заявил Павелко.