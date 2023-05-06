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Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина
До этого все знали только дату
Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов
Украинская ассоциация футбола опубликовала время начала товарищеского матча против сборной Германии, запланированного на 12 июня.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени, или в 19:00 по киевскому. Отметим, что матч состоится в будний день – понедельник.
Этот поединок примет стадион "Везерштадион" в Бремене. Матч станет 1000-м в истории сборной Германии.
Билеты на эту игру поступили в свободную продажу 25 апреля. Однако именно с 5 мая можно приобрести пропуск на игру в гостевой сектор. Билеты в украинскую зону, которая расположена за воротами, стоят от 18 до 25 евро.
Отметим, что этот матч будет носить благотворительный характер. Все средства будут направлены в фонд Федерации футбола Германии, затем будут направлены на помощь Украине.
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