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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

До этого все знали только дату

Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина

Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Украинская ассоциация футбола опубликовала время начала товарищеского матча против сборной Германии, запланированного на 12 июня.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени, или в 19:00 по киевскому. Отметим, что матч состоится в будний день – понедельник.

Этот поединок примет стадион "Везерштадион" в Бремене. Матч станет 1000-м в истории сборной Германии.

Билеты на эту игру поступили в свободную продажу 25 апреля. Однако именно с 5 мая можно приобрести пропуск на игру в гостевой сектор. Билеты в украинскую зону, которая расположена за воротами, стоят от 18 до 25 евро.

Отметим, что этот матч будет носить благотворительный характер. Все средства будут направлены в фонд Федерации футбола Германии, затем будут направлены на помощь Украине.

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В статье: Украина Германия
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Комментарии (1)
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rimofip (Киев)
06.05.2023 в 09:55
Неужели 22 июня ровно в 4 часа?
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