Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина

Украинская ассоциация футбола опубликовала время начала товарищеского матча против сборной Германии, запланированного на 12 июня.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени, или в 19:00 по киевскому. Отметим, что матч состоится в будний день – понедельник.

Этот поединок примет стадион "Везерштадион" в Бремене. Матч станет 1000-м в истории сборной Германии.

Билеты на эту игру поступили в свободную продажу 25 апреля. Однако именно с 5 мая можно приобрести пропуск на игру в гостевой сектор. Билеты в украинскую зону, которая расположена за воротами, стоят от 18 до 25 евро.

Отметим, что этот матч будет носить благотворительный характер. Все средства будут направлены в фонд Федерации футбола Германии, затем будут направлены на помощь Украине.