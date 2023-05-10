"Буду забивать - вызовут". Вингер Шахтера хочет вернуться в сборную Украины

Вингер "Шахтера" Марьян Швед рассказал о своем состоянии здоровья, а также оценил шансы на вызов в сборную Украины.

— Завершился ли процесс восстановления после травмы?

— Он еще продолжается, можно сказать. У меня болит после игр и в некоторых моментах на играх. Но это нужно пройти, работать дальше и процедуры проводить. Но уже лучше, с каждым днем все лучше. Нужно закачивать мышцы привода, как говорят, чтобы меньше болело.

— В чем сложность травмы?

— Я и сам не могу ответить. Ну оно просто там у меня болит. Сначала было, что будто у меня там рвалась нога, по-разному бывает, разные боли. Я врачам не могу объяснить, но хорошо, что с каждым днем лучше.

— Что нужно для вызова в сборную?

— Забивать гол. Буду забивать - вызовут. Нужно выкладываться в каждой игре, побеждать каждую игру и делать результативные действия - тогда обратят на тебя внимание. Конечно, каждый футболист хочет попасть в сборную, я не исключение. Будем работать. Поможет ли это? Это тренерский штаб будет решать. Мое дело - работать в каждой игре и помогать клубу стать чемпионом, - рассказал Швед.

Из-за травм Швед сыграл в текущем сезоне за "горняков" только 12 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. На его счету 2 игры в футболке национальной сборной Украины.