  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Буду забивать - вызовут". Вингер Шахтера хочет вернуться в сборную Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Буду забивать - вызовут". Вингер Шахтера хочет вернуться в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок надеется снова надеть футболку национальной команды

"Буду забивать - вызовут". Вингер Шахтера хочет вернуться в сборную Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Марьян Швед рассказал о своем состоянии здоровья, а также оценил шансы на вызов в сборную Украины.

— Завершился ли процесс восстановления после травмы?

Он еще продолжается, можно сказать. У меня болит после игр и в некоторых моментах на играх. Но это нужно пройти, работать дальше и процедуры проводить. Но уже лучше, с каждым днем все лучше. Нужно закачивать мышцы привода, как говорят, чтобы меньше болело.

— В чем сложность травмы?

Я и сам не могу ответить. Ну оно просто там у меня болит. Сначала было, что будто у меня там рвалась нога, по-разному бывает, разные боли. Я врачам не могу объяснить, но хорошо, что с каждым днем лучше.

— Что нужно для вызова в сборную?

Забивать гол. Буду забивать - вызовут. Нужно выкладываться в каждой игре, побеждать каждую игру и делать результативные действия - тогда обратят на тебя внимание. Конечно, каждый футболист хочет попасть в сборную, я не исключение. Будем работать. Поможет ли это? Это тренерский штаб будет решать. Мое дело - работать в каждой игре и помогать клубу стать чемпионом, - рассказал Швед.

Из-за травм Швед сыграл в текущем сезоне за "горняков" только 12 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. На его счету 2 игры в футболке национальной сборной Украины.

По теме
yellow-arrow
Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина
yellow-arrow
Началась продажа билетов на товарищеский матч Германия - Украина
yellow-arrow
Стартовала продажа билетов на матч Германия – Украина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) Марьян Швед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВЗБІРНА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде