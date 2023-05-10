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"Политика двойных стандартов": Беленюк не понимает, по какому принципу Минспорта разрешило играть сборной Украины в отборе к Евро-2024
Народный депутат остался недоволен ответом Министерства на свой запрос
uaf.ua
Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк считает, что в отношении сборной Украины по футболу, которой разрешено учавствовать в отборе к Евро-2024, и остальных украинских спортивных федераций, которым запрещено учувствовать в турнирах, где принимают участие россияне и белорусы, украинское Минмолодьспорта проводит политику двойных стандартов.
Беленюк по этому поводу писал запрос в Министерство, и получил ответ на него, опубликовав в
"Получил ответ Минмолодежьспорта на мое обращение об особых условиях допуска участия Национальной сборной по футболу в отборе на Чемпионат Европы-2024, к которому допущены спортсмены рб.
У меня нет информации о тексте обращения Украинской ассоциации футбола в Минмолодежьспорт, однако можем только догадываться, какие сильные аргументы привела УАФ, что Национальная сборная по футболу будет участвовать в отборе на Чемпионате Европы-2024 и Министерство эту информацию приняло к сведению, фактически разрешив брать участие в соревнованиях, в нарушение своего же приказа (интересно, что, судя по тексту письма, это был уже второй ответ (могу лишь предположить, что в первом ответе был отказ).
Также Министерство в своем письме отметило, что главное, чтобы не было очных встреч украинских и белорусских команд, скорее всего, зная, что этого не будет.
Это и есть яркий пример двойных стандартов", – написал Беленюк.
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