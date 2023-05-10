  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Политика двойных стандартов": Беленюк не понимает, по какому принципу Минспорта разрешило играть сборной Украины в отборе к Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Политика двойных стандартов": Беленюк не понимает, по какому принципу Минспорта разрешило играть сборной Украины в отборе к Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Народный депутат остался недоволен ответом Министерства на свой запрос

"Политика двойных стандартов": Беленюк не понимает, по какому принципу Минспорта разрешило играть сборной Украины в отборе к Евро-2024

uaf.ua

Новина українською

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк считает, что в отношении сборной Украины по футболу, которой разрешено учавствовать в отборе к Евро-2024, и остальных украинских спортивных федераций, которым запрещено учувствовать в турнирах, где принимают участие россияне и белорусы, украинское Минмолодьспорта проводит политику двойных стандартов.

Беленюк по этому поводу писал запрос в Министерство, и получил ответ на него, опубликовав в своем Телеграм.

"Получил ответ Минмолодежьспорта на мое обращение об особых условиях допуска участия Национальной сборной по футболу в отборе на Чемпионат Европы-2024, к которому допущены спортсмены рб.

Читайте такжеБеленюк опубликовал приказ Минспорта о запрете выступать на соревнованиях, где есть россияне и белорусы

У меня нет информации о тексте обращения Украинской ассоциации футбола в Минмолодежьспорт, однако можем только догадываться, какие сильные аргументы привела УАФ, что Национальная сборная по футболу будет участвовать в отборе на Чемпионате Европы-2024 и Министерство эту информацию приняло к сведению, фактически разрешив брать участие в соревнованиях, в нарушение своего же приказа (интересно, что, судя по тексту письма, это был уже второй ответ (могу лишь предположить, что в первом ответе был отказ).

Также Министерство в своем письме отметило, что главное, чтобы не было очных встреч украинских и белорусских команд, скорее всего, зная, что этого не будет.

Это и есть яркий пример двойных стандартов", – написал Беленюк.

По теме
yellow-arrow
"Буду забивать - вызовут". Вингер Шахтера хочет вернуться в сборную Украины
yellow-arrow
Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина
yellow-arrow
Началась продажа билетов на товарищеский матч Германия - Украина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Жан Беленюк война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gayami (Киев)
10.05.2023 в 19:13
Уголек прав
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде