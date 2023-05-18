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Ребров подписал договор с УАФ – Фабрицио Романо
Вскоре об этом объявят официально
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский тренер "Аль-Альйна" Сергей Ребров возглавит сборную Украины. Об этом пишет известный журналист Фабрицио Романо.
Соглашение уже подписано и скоро об этом объявят официально. Также инсайдер подтвердил, что были переговоры и с хорватским специалистом Славеном Биличем.
Действующий контракт 48-летнего украинца с "Аль-Айном" рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее журналисты из ОАЭ писали, что специалист продлит сотрудничество с эмиратским клубом.
Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сине-желтых является Руслан Ротань, который также тренирует молодежную сборную и "Александрию".
Свои следующие матчи сборная Украины проведет в июне – тогда запланировано три поединка. Украинцы начнут товарищеским матчем против Германии 12 июня. А уже 16 и 19 июня сыграют в квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.
Накануне была информация, что "Олимпиакос" отказался от кандидатуры Реброва.
Serhiy Rebrov will become the new head coach of Ukraine national team soon — the agreement has been sealed. ???????????????? #Ukraine— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023
After discussions with Slaven Bilić, the plan is to proceed with Rebrov; it will be official soon. pic.twitter.com/MeMb8w9FGt
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