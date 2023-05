Ребров подписал договор с УАФ – Фабрицио Романо

Украинский тренер "Аль-Альйна" Сергей Ребров возглавит сборную Украины. Об этом пишет известный журналист Фабрицио Романо.

Соглашение уже подписано и скоро об этом объявят официально. Также инсайдер подтвердил, что были переговоры и с хорватским специалистом Славеном Биличем.

Действующий контракт 48-летнего украинца с "Аль-Айном" рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее журналисты из ОАЭ писали, что специалист продлит сотрудничество с эмиратским клубом.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сине-желтых является Руслан Ротань, который также тренирует молодежную сборную и "Александрию".

Свои следующие матчи сборная Украины проведет в июне – тогда запланировано три поединка. Украинцы начнут товарищеским матчем против Германии 12 июня. А уже 16 и 19 июня сыграют в квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Накануне была информация, что "Олимпиакос" отказался от кандидатуры Реброва.

