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Ребров подписал договор с УАФ – Фабрицио Романо

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Вскоре об этом объявят официально

Ребров подписал договор с УАФ – Фабрицио Романо

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Альйна" Сергей Ребров возглавит сборную Украины. Об этом пишет известный журналист Фабрицио Романо.

Соглашение уже подписано и скоро об этом объявят официально. Также инсайдер подтвердил, что были переговоры и с хорватским специалистом Славеном Биличем.

Действующий контракт 48-летнего украинца с "Аль-Айном" рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее журналисты из ОАЭ писали, что специалист продлит сотрудничество с эмиратским клубом.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сине-желтых является Руслан Ротань, который также тренирует молодежную сборную и "Александрию".

Свои следующие матчи сборная Украины проведет в июне – тогда запланировано три поединка. Украинцы начнут товарищеским матчем против Германии 12 июня. А уже 16 и 19 июня сыграют в квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Накануне была информация, что "Олимпиакос" отказался от кандидатуры Реброва.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.05.2023 в 09:52
Сенсація..
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0
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Freddie (Kiev)
18.05.2023 в 08:33
Ой, дурааак...
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0
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