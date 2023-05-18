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Ребров пригласит в сборную Украины помощников, с которыми работал в Динамо

Национальная сборная Украины
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Украинский специалист все ближе к назначению

Ребров пригласит в сборную Украины помощников, с которыми работал в Динамо

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Украинский журналист, главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов обнародовал обновленную информацию о формировании тренерского штаба Сергея Реброва в сборной Украины.

Согласно его данным, помощниками Реброва в национальной команде должны стать специалисты, с которыми он много и успешно работал в структуре "Динамо" и в "Ференцвароше" - Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх.

Ранее была информация, что в шорт-лист входят Александр Шовковский, Андрей Воронин и Сергей Кравченко (нынешний помощник Руслана Ротаня).

Накануне Фабрицио Романо сообщил, что Ребров согласовал контракт со сборной Украины.

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В статье: Сергей Ребров Украина Висенте Гомес Альберто Босх Унаи Мельгоса
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