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Ребров пригласит в сборную Украины помощников, с которыми работал в Динамо
Украинский специалист все ближе к назначению
Фото: alainclub.ae
Украинский журналист, главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов обнародовал обновленную информацию о формировании тренерского штаба Сергея Реброва в сборной Украины.
Согласно его данным, помощниками Реброва в национальной команде должны стать специалисты, с которыми он много и успешно работал в структуре "Динамо" и в "Ференцвароше" - Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх.
Ранее была информация, что в шорт-лист входят Александр Шовковский, Андрей Воронин и Сергей Кравченко (нынешний помощник Руслана Ротаня).
Накануне Фабрицио Романо сообщил, что Ребров согласовал контракт со сборной Украины.
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