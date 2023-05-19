Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-аналитик Динамо U-21 войдет в тренерский штаб Реброва в сборной Украины, - СМИ
Сергей Станиславович собирает свой тренерский штаб
dynamomania.com
Бывший аналитик "Динамо" U-21 Глеб Платов войдет в тренерский штаб Сергея Реброва в
Напомним, что недавно известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что
Также сообщалось, что утверждение Висенте Гомеса, Унаи Мельгосы и Альберто Босха ассистентами Реброва в сборной находится на финальной стадии.
В мае 2021 года Платов стал спортивным директором "Днепра-1". Впоследствии этот пост занял Евгений Красников.
Также Платов работал в Катаре и был ассистентом главного тренера "Сабаха". С 2019 года – руководитель образовательной платформы футбольного анализа и скаутинга PASS.
Популярное сейчас
- Российский Матч ТВ прекратил показ матчей сборной Латвии на ЧМ по хоккею из-за проукраинского баннера
- Плацдарм для контрнаступления: 3-я штурмовая бригада заявила о прорыве на окрестностях Бахмута
- Стала известна зарплата Кривцова в Интер Майами
- Ребров пригласит в сборную Украины помощников, с которыми работал в Динамо
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО