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Экс-аналитик Динамо U-21 войдет в тренерский штаб Реброва в сборной Украины, - СМИ

Национальная сборная Украины
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Сергей Станиславович собирает свой тренерский штаб

Экс-аналитик Динамо U-21 войдет в тренерский штаб Реброва в сборной Украины, - СМИ

dynamomania.com

Новина українською

Бывший аналитик "Динамо" U-21 Глеб Платов войдет в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины. Такую информацию дает Динамомания.

Напомним, что недавно известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Ребров подписал контракт со сборной Украины.

Также сообщалось, что утверждение Висенте Гомеса, Унаи Мельгосы и Альберто Босха ассистентами Реброва в сборной находится на финальной стадии.

В мае 2021 года Платов стал спортивным директором "Днепра-1". Впоследствии этот пост занял Евгений Красников.

Также Платов работал в Катаре и был ассистентом главного тренера "Сабаха". С 2019 года – руководитель образовательной платформы футбольного анализа и скаутинга PASS.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Динамомания

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