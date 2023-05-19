Экс-аналитик Динамо U-21 войдет в тренерский штаб Реброва в сборной Украины, - СМИ

Бывший аналитик "Динамо" U-21 Глеб Платов войдет в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины . Такую информацию дает Динамомания.

Напомним, что недавно известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Ребров подписал контракт со сборной Украины.

Также сообщалось, что утверждение Висенте Гомеса, Унаи Мельгосы и Альберто Босха ассистентами Реброва в сборной находится на финальной стадии.

В мае 2021 года Платов стал спортивным директором "Днепра-1". Впоследствии этот пост занял Евгений Красников.

Также Платов работал в Катаре и был ассистентом главного тренера "Сабаха". С 2019 года – руководитель образовательной платформы футбольного анализа и скаутинга PASS.