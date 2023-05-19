СМИ раскрыли новые детали с назначениям Реброва тренером сборной Украины

Появились новые детали будущего сотрудничества УАФ с новым тренерским штабом сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым.

По информации ТаТоТаке, официально о назначении Реброва объявят максимум на следующей неделе.

Помощники и их прогнозируемые функции - Висенте Гомес (старший ассистент), Альберто Босх, Глеб Платов (ассистенты). При этом Платов сохранит по совместительству должность технического директора "Днепра-".

Тренер по работе с вратарями с большой вероятностью станет Рустам Худжамов. Но эта позиция окончательно пока что не согласована.

Сроки контракта - цикл Евро-2024 + цикл ЧМ-2026. По обоюдному согласию сторон договор может быть продлен еще на два цикла — до ЧМ-2030 включительно.

Стратегическая задача - создание единой модели и пирамиды для всего института сборных. Эту структуру, скорее всего, будет выстраивать Унаи Мельгоса. Он же имеет шансы возглавить молодежную сборную Украины, которую сейчас тренирует Руслан Ротань.