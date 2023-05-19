Леоненко: Блохин мне сказал, что он готов в третий раз возглавить сборную Украины

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о нынешнем положении дел в национальной команде.

– Сборная Украины до сих пор без тренера, хотя Фабрицио Романо и уверяет, что вопрос с Ребровым решенный. Что вы думаете об этом?

– Все очень просто. Такая же чехарда, как с тренером, будет и с игрой сборной. Как получится, так и будем играть. Отмазка на товарищескую игру уже есть – это же сборная Германии. Сыграют вничью – вернутся героями, как у нас принято.

Но если серьезно, то в этой ситуации нет профессионализма. Аматорство у нас никуда не делось – оно у всех на виду. Поэтому ничего хорошего от игры национальной команды я не жду. Как это – начало отбора, играть с Англией, а у нас нет тренера? Может, пусть Ротань еще и к Германии готовит?

Лобановский, царство ему небесное, на небе, наверное, спрашивает: "А что, так можно было?". Смех смехом, но это позор для такой большой футбольной страны – что не могут найти тренера.

Ротань, который еще ничего не добился, тренирует три команды. Я ему даже прозвище придумал – "Руслан ничейный" за его серию ничьих в "Александрии".

– Кто, по-вашему, оптимальный вариант на должность главного тренера сборной Украины, если вдруг даже Романо допустит ошибку и ожидаемый контракт с Ребровым не будет подписан?

– Кроме Реброва, я предлагаю Скрипника, Григорчука и Вернидуба. В сборной Украины и Заваров смело может быть главным тренером, вопрос только, возьмут его или нет. Демьяненко тоже может быть. Не удивлюсь, если и Протасов, который сейчас заменяет Павелко, видит себя в кресле главного тренера сборной.

Кстати, недавно разговаривал с Блохиным, и он мне сказал: "Я готов в третий раз возглавить сборную Украины. Хочу помочь своей стране". Я говорю: "Подожди, так у тебя спина болит". А он: "Нет, я готов!". Так что есть из кого выбирать.