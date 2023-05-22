Стал известен стадион, на котором сборная Италии примет Украину в отборе на Евро-2024

Стало известно, на каком стадионе сборная Украины сыграет против Италии за право попадания на чемпионат Европы-2024. Поединок 6-го тура отборочного турнира состоится 12 сентября на легендарном миланском стадионе "Сан-Сиро". Начало - в 21:45.

Заметим, что украинская команда провела пока одну игру, проиграв Англии со счетом 0:2. Итальянцы уже успели сыграть две встречи: уступили англичанам (1:2) и разгромили Мальту (3:0).

Напомним, в июне сине-желтые проведут три поединка - украинцы начнут товарищеским матчем против Германии 12 июня. А уже 16 и 19 июня сыграют в квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Читайте такжеЗабарный: Восстановление после травмы было сложным. В июне хочу помочь сборной