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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стал известен стадион, на котором сборная Италии примет Украину в отборе на Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Игра состоится осенью

Стал известен стадион, на котором сборная Италии примет Украину в отборе на Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, на каком стадионе сборная Украины сыграет против Италии за право попадания на чемпионат Европы-2024. Поединок 6-го тура отборочного турнира состоится 12 сентября на легендарном миланском стадионе "Сан-Сиро". Начало - в 21:45.

Заметим, что украинская команда провела пока одну игру, проиграв Англии со счетом 0:2. Итальянцы уже успели сыграть две встречи: уступили англичанам (1:2) и разгромили Мальту (3:0).

Напомним, в июне сине-желтые проведут три поединка - украинцы начнут товарищеским матчем против Германии 12 июня. А уже 16 и 19 июня сыграют в квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

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В статье: Украина Италия Сан-Сиро отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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