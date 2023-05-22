Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен стадион, на котором сборная Италии примет Украину в отборе на Евро-2024
Игра состоится осенью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, на каком стадионе сборная Украины сыграет против Италии за право попадания на чемпионат Европы-2024. Поединок 6-го тура отборочного турнира состоится 12 сентября на легендарном миланском стадионе "Сан-Сиро". Начало - в 21:45.
Заметим, что украинская команда провела пока одну игру, проиграв Англии со счетом 0:2. Итальянцы уже успели сыграть две встречи: уступили англичанам (1:2) и разгромили Мальту (3:0).
Напомним, в июне сине-желтые проведут три поединка - украинцы начнут товарищеским матчем против Германии 12 июня. А уже 16 и 19 июня сыграют в квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.
Читайте такжеЗабарный: Восстановление после травмы было сложным. В июне хочу помочь сборной
Популярное сейчас
- Спаллетти подтвердил возможный уход из Наполи летом
- Два Русина и первое признание Шовковского. Символическая сборная 27-го тура УПЛ
- ВСУ нанесли 19 ударов по районам сосредоточения россиян, также насыпали по ЗРК
- Сборная Украины: 30 лет побед. Полная статистика результатов
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО