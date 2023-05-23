Изменено время начала матча между сборными Украины и Мальты

В июне национальная сборная Украины проведет номинально домашний матч против Мальты в рамках 4-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 года.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, встреча между национальными командами состоится в другое время. Матч начнется в 19:00, а не в 21:45, как планировалось изначально.

Дата и место проведения поединка остались неизменными. Игра пройдет 19 июня в Трнаве на стадионе "Атона Малатинского".

Напомним, что летом сине-желтые проведут еще два матча - украинцы начнут товарищеским матчем против Германии 12 июня. А 16 июня сыграют против Северной Македонии в квалификации на Евро-2024.