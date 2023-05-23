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Изменено время начала матча между сборными Украины и Мальты
Игра состоится немного раньше запланированного времени
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
В июне национальная сборная Украины проведет номинально домашний матч против Мальты в рамках 4-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 года.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, встреча между национальными командами состоится в другое время. Матч начнется в 19:00, а не в 21:45, как планировалось изначально.
Дата и место проведения поединка остались неизменными. Игра пройдет 19 июня в Трнаве на стадионе "Атона Малатинского".
Напомним, что летом сине-желтые проведут еще два матча - украинцы начнут товарищеским матчем против Германии 12 июня. А 16 июня сыграют против Северной Македонии в квалификации на Евро-2024.
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