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Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины. УАФ лоббирует кандидатуру Худжамова

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сергей Станиславович по этому вопросу еще окончательно не определился

Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины. УАФ лоббирует кандидатуру Худжамова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов может завершить игровую карьеру и войти в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины, сообщает "ВЗБІРНА".

При этом, как сообщает источник, УАФ, продвигает на это место экс-вратаря "Мариуполя" и "Шахтера" Рустама Худжамова.

Сам Ребров еще не утвердил окончательную кандидатуру на эту должность.

Напомним, что контракт 38-летнего Пятова с "горняками" заканчивается 30 июня. В этом сезоне он сыграл лишь в одном матче – 2:0 с "Вересом" в ноябре прошлого года.

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В статье: Андрей Пятов Сергей Ребров Украина Рустам Худжамов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ВЗБІРНА

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