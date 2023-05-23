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Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины. УАФ лоббирует кандидатуру Худжамова
Сергей Станиславович по этому вопросу еще окончательно не определился
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов может завершить игровую карьеру и войти в
При этом, как сообщает источник, УАФ, продвигает на это место экс-вратаря "Мариуполя" и "Шахтера" Рустама Худжамова.
Сам Ребров еще не утвердил окончательную кандидатуру на эту должность.
Напомним, что контракт 38-летнего Пятова с "горняками" заканчивается 30 июня. В этом сезоне он сыграл лишь в одном матче – 2:0 с "Вересом" в ноябре прошлого года.
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