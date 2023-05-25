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Стартовала продажа билетов на матч Украина - Мальта: реализация тикетов пройдет в 2 этапа
Стоимость билетов стартует от 10 евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на матч сборной Украины против Мальты в отборе на чемпионат Европы-2024.
Игра пройдет 19 июня в словацкой Трнаве на стадионе "Атона Малатинского".
Стоимость билетов стартует от 10 евро. Процедура приобретения тикета будет происходить в два этапа:
- На первом этапе все желающие могут воспользоваться возможностью приобрести билеты за криптовалюту по ссылке. Эта опция доступна с 11.00 25 мая до 18.00 27 мая по киевскому времени всем клиентам официального криптопартнера национальной сборной по футболу компании WhiteBIT и тем, кто зарегистрируется на бирже.
- Второй этап продаж начнется с 18.00 27 мая и будет открытым для всех желающих. Купить билеты можно будет онлайн любым удобным способом (банковские карты, криптовалюта).
Все билеты именные. Вход на стадион будет осуществляться путем проверки билета и документа, удостоверяющего личность. Для детей до 6 лет вход на стадион бесплатный без предоставления отдельного места. С 6 лет дети должны иметь билеты.
Напомним, матч Украина - Мальта начнется в 19:00 по Киеве (18:00 по местному времени). Вход на стадион будет открыт за два часа до стартового свистка арбитра - 17:00 (16:00 по местному).
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