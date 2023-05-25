"Думаю, он готов": Леоненко назвал альтернативу Реброву в сборной Украины

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, назвал специалиста, способного, по его мнению, возглавить сборную Украины вместо Сергея Реброва.

Ранее СМИ писали, что презентация нового главного тренера национальной команды Сергея Реброва и его штаба состоится на следующей неделе.

"Если у него не получится приехать из ОАЭ, то я хочу, чтобы главным тренером сборной Украины назначили Николая Петровича Павлова. Меня к этой мысли сподвигло ваше интервью с Кварцяным, который после шести лет отдыха снова рвется в бой. Думаю, Петрович тоже готов. Многие просто не хотят тренировать сборную, потому что у нас нет ярких футболистов", — считает Леоненко.