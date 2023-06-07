Сергей Ребров возглавил сборную Украины - ОФИЦИАЛЬНО

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении главным тренером сборной Украины 48-летнего Сергея Реброва. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

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Для звездного в прошлом футболиста это пятый самостоятельный опыт тренерской работы и первый с национальной командой. Ребров дважды приводил к чемпионству "Динамо", трижды выигрывал чемпионат Венгрии с "Ференцварошем", также завоевывал золото в высшем дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов во главе "Аль-Айна". Также Сергей Станиславович возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, с которым брал серебро.

Будучи игроком, Сергей Ребров провел за сборную Украины 75 матчей, в которых забил 15 голов. В частности, он выходил в четвертьфинал ЧМ-2006.

Уже 12 июня Ребров дебютирует в должности наставника сборной в товарищеском матче со сборной Германии. 16 и 19 июня сине-желтые сыграют с Северной Македонией и Мальтой в рамках отбора на Евро-2024. До него сборная Украины провела один матч против Англии под руководством Руслана Ротаня.