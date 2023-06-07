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Национальная сборная Украины

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Сергей Ребров возглавил сборную Украины - ОФИЦИАЛЬНО

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые наконец-то получили наставника

Сергей Ребров возглавил сборную Украины - ОФИЦИАЛЬНО

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении главным тренером сборной Украины 48-летнего Сергея Реброва. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

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Для звездного в прошлом футболиста это пятый самостоятельный опыт тренерской работы и первый с национальной командой. Ребров дважды приводил к чемпионству "Динамо", трижды выигрывал чемпионат Венгрии с "Ференцварошем", также завоевывал золото в высшем дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов во главе "Аль-Айна". Также Сергей Станиславович возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, с которым брал серебро.

Будучи игроком, Сергей Ребров провел за сборную Украины 75 матчей, в которых забил 15 голов. В частности, он выходил в четвертьфинал ЧМ-2006.

Уже 12 июня Ребров дебютирует в должности наставника сборной в товарищеском матче со сборной Германии. 16 и 19 июня сине-желтые сыграют с Северной Македонией и Мальтой в рамках отбора на Евро-2024. До него сборная Украины провела один матч против Англии под руководством Руслана Ротаня.

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В статье: Сергей Ребров Украина Национальная сборная Украины
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Комментарии (12)
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alex 66 (Кременчук)
07.06.2023 в 13:35
Нарешті...бажаю перемог та вдалих виступів
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0
0
zwer (Львів)
07.06.2023 в 13:24
нарешті цей цирк із тимчасовими тренерами в збірній закінчився і збірна отримала нормального тренера. Але тільки за цей влаштований цирк уаф треба було розігнати
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+1
0
vinn (Khmelnitskу)
07.06.2023 в 13:22
Суркісів навіть ганебне 4 місце в чемпіонаті, в якому у всіх крім нього команди розпались, не виправило. Вони продовжують ставити своїх кишенькових міні-пігів на місце тренера збірної, щоб ті награвали там Беседінів.
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+1
-1
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alex 66 (Кременчук)
07.06.2023 в 13:39
На мою думку Ребров давно не дивиться в бік Сурків....,в нього є свій тренерський шлях доволі не поганий, своє бачення. Бажаю йому вдалої кар'єри на містку збірної.
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0
0
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2023 в 12:59
У принципі, найкращий варіант із можливих... Не ідеально, але крутіші тренери сюди під час війни не поїдуть.
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0
-2
paramon7 (Запорожье)
07.06.2023 в 12:52
Шановний Дід з села, чим це Ребров заслужив таке обурення? Чи він має якісь зв'язки із Суркісами? Може варто його оцінювати перш за все за тренерські досягнення? Від мене респект Сергію, що взявся за таку не легку справу тренувати збірну України в не найкращий час. Впевнений у нього були більш привабливі варіанти продовження кар'єри! Ласкаво просимо!
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+1
0
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2023 в 12:57
По-моєму, якраз Ребров пішов із Динамо через розбіжності із Суркісами - типу вони без його згоди попродавали гравців і не хотіли купувати для підсилення тих, кого він просив...
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+1
-2
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
07.06.2023 в 12:35
Дідів з села обурюють ці голубі серця, ми на них надивились вже в Динамо. Хай Сєрьожа йде Медведчука і Ківу тренерує на болотах!
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+2
-1
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2023 в 12:56
От чисто об'єктивно, хто з вільних наразі українських тренерів (топові іноземці сюди ясно що не поїдуть) кращий за Реброва?
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0
-3
Djоn (Киев)
07.06.2023 в 13:24
Постав будь-якого діда з села і результат буде не гірше. Ще і свою зарплатню будуть переводити на фронт хлопцям, а не казину в Монако, чи на коцерт Басті.
0
0
Cassid (Kiev)
07.06.2023 в 12:28
Велкам
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+1
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
07.06.2023 в 12:28
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+2
0

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