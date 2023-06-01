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Началась продажа билетов на игру Украина – Северная Македония в отборе на Евро-2024
Матч пройдет 16 июня в Скопье
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стартовала продажа билетов на матч национальных команд Украины и Северной Македонии в квалификации к чемпионату Европы-2024.
Поединок пройдет 16 июня 2023 года на Национальной Арене "Тоше Проески" в Скопье. Начало встречи - в 20.45 по местному времени (21.45 по киевскому).
Стоимость билета - 5 евро. Один человек может приобрести до 4 тикетов на игру. Билеты не являются именными. Однако при себе рекомендуется иметь документы, удостоверяющие личность, на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Для ребенка любого возраста необходимо иметь отдельный билет.
Для украинских болельщиков предназначены места в фан-секторах 11 и 12. Места для людей с инвалидностью расположены в секторах 14 и 15 северной трибуны стадиона.
Чтобы выбрать и приобрести билет на этот поединок, необходимо перейти по ссылке.
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