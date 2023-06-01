  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Началась продажа билетов на игру Украина – Северная Македония в отборе на Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Началась продажа билетов на игру Украина – Северная Македония в отборе на Евро-2024

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч пройдет 16 июня в Скопье

Началась продажа билетов на игру Украина – Северная Македония в отборе на Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стартовала продажа билетов на матч национальных команд Украины и Северной Македонии в квалификации к чемпионату Европы-2024.

Поединок пройдет 16 июня 2023 года на Национальной Арене "Тоше Проески" в Скопье. Начало встречи - в 20.45 по местному времени (21.45 по киевскому).

Стоимость билета - 5 евро. Один человек может приобрести до 4 тикетов на игру. Билеты не являются именными. Однако при себе рекомендуется иметь документы, удостоверяющие личность, на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Для ребенка любого возраста необходимо иметь отдельный билет.

Для украинских болельщиков предназначены места в фан-секторах 11 и 12. Места для людей с инвалидностью расположены в секторах 14 и 15 северной трибуны стадиона.

Чтобы выбрать и приобрести билет на этот поединок, необходимо перейти по ссылке.

По теме
yellow-arrow
Яремчук не сыграет за сборную в июньских матчах. Известно кого вызвали вместо него
yellow-arrow
Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
yellow-arrow
Ванат, Кочергин, Кривцов и другие. Опубликована заявка сборной Украины на июньские матчи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде