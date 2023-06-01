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Леоненко: Главное, чтобы Ребров в сборной не начал ныть

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Но эксперт будет поддерживать тренера во главе сборной Украины

Леоненко: Главное, чтобы Ребров в сборной не начал ныть

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, порассуждал о будущем назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины.

"Друзья, ну что, поговорим о Реброве. Пришло время. Лично я буду его поддерживать. До тех пор, пока он будет говорить всё, что происходит в сборной – почему проиграли, почему выиграли, кто плохой, кто хороший…

Кто не знает, я напомню, что Ребров хотел, чтобы меня выгнали с ТК "Футбол". Ну вот так. И я до сих пор к нему нормально отношусь. Я же не обижаюсь ни на кого.

Я его буду поддерживать. Главное, чтобы не начал ныть", - написал Леоненко.

Напомним, что Ребров недавно покинул "Аль-Айн" и со дня на день должен быть назначен главным тренером сборной Украины.

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В статье: Сергей Ребров Украина Виктор Леоненко
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Источник:
Леоненко PROSPORT

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Комментарии (4)
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Smooth da Hustler (Львів)
01.06.2023 в 18:43
Нити так як ти)
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0
0
БюроСтавокЮтуб (киев)
01.06.2023 в 18:34
Как по мне Леоненку,надо хоть раз дать команду типа СБОРНОЙ,ИЛИ ДИНАМА КИЕВ,и тогда все вопросы исчезнут
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0
0
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Полiccя (Житомир)
01.06.2023 в 18:28
В мене склалось враження , що Леоненко просто заздрить Реброву , а ще раніше Шевченку . Вітя під пивко тільки триндіти може
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0
-1
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denis066 (Днепр )
01.06.2023 в 18:10
А что ныть игроков нет хорошего уровня,когда будет хотя бы 11 футболистов в АПЛ -ТОГДА и сборная будет более менее.
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0
0

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