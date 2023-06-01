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Леоненко: Главное, чтобы Ребров в сборной не начал ныть
Но эксперт будет поддерживать тренера во главе сборной Украины
Фото: ТК Футбол
Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, порассуждал о будущем назначении Сергея Реброва на пост главного тренера
"Друзья, ну что, поговорим о Реброве. Пришло время. Лично я буду его поддерживать. До тех пор, пока он будет говорить всё, что происходит в сборной – почему проиграли, почему выиграли, кто плохой, кто хороший…
Кто не знает, я напомню, что Ребров хотел, чтобы меня выгнали с ТК "Футбол". Ну вот так. И я до сих пор к нему нормально отношусь. Я же не обижаюсь ни на кого.
Я его буду поддерживать. Главное, чтобы не начал ныть", - написал Леоненко.
Напомним, что Ребров недавно покинул "Аль-Айн" и со дня на день должен быть назначен главным тренером сборной Украины.
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