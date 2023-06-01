Леоненко: Главное, чтобы Ребров в сборной не начал ныть

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, порассуждал о будущем назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины .

"Друзья, ну что, поговорим о Реброве. Пришло время. Лично я буду его поддерживать. До тех пор, пока он будет говорить всё, что происходит в сборной – почему проиграли, почему выиграли, кто плохой, кто хороший…

Кто не знает, я напомню, что Ребров хотел, чтобы меня выгнали с ТК "Футбол". Ну вот так. И я до сих пор к нему нормально отношусь. Я же не обижаюсь ни на кого.

Я его буду поддерживать. Главное, чтобы не начал ныть", - написал Леоненко.