Ребров: 6-го июня я буду в Киеве. Я надеюсь, мы подпишем контракт со сборной Украины

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал, когда подпишет контракт с национальной сборной Украины.

"Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с "Аль-Айном" рассчитан до 30 июня. Поэтому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно, завтра я отправляюсь в Киев и, наверное, 6 числа, утром, я буду в столице Украины... Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с "Аль-Айном", поэтому если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт.

Сборная Украины – очень большая ответственность, поэтому действительно, я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм (прим. - поединки отбора к Евро-2024), поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда представила наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение "Аль-Айна" – и ничего не надо обсуждать", – поделился 49-летний наставник.