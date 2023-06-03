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Ребров: 6-го июня я буду в Киеве. Я надеюсь, мы подпишем контракт со сборной Украины
Но сначала нужно решить дела с "Аль-Айном"
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский тренер Сергей Ребров рассказал, когда подпишет контракт с национальной сборной Украины.
"Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с "Аль-Айном" рассчитан до 30 июня. Поэтому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно, завтра я отправляюсь в Киев и, наверное, 6 числа, утром, я буду в столице Украины... Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с "Аль-Айном", поэтому если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт.
Сборная Украины – очень большая ответственность, поэтому действительно, я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм (прим. - поединки отбора к Евро-2024), поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда представила наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение "Аль-Айна" – и ничего не надо обсуждать", – поделился 49-летний наставник.
Напомним, 12 июня украинская сборная проведет контрольный поединок против Германии, 16 и 19 июня Украина сыграет против сборных Северной Македонии и Мальты в рамках отбора к Евро-2024.
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