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СМИ: УАФ представит Реброва 6 июня, Худжамов будет тренером вратарей
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Фото: instagram.com/rustam_khudzhamov
Экс-голкипер "Мариуполя" и "Шахтера" Рустам Худжамов войдет в тренерский штаб Сергея Реброва.
Как сообщает ИА "Центр новостей", именно Худжамов в
“Худжамов с самого начала был в шорт-листе Реброва. Он опытный вратарь и как тренер изучал опыт за рубежом. Это однозначно усиление для сборной”, – сообщил источник издания.
Кроме того, источник отмечает, что УАФ планирует провести официальную презентацию нового главного тренера сборной Украины и его штаба во вторник, 6 июня.
Новым наставником национальной команды станет Сергей Ребров. В штаб Реброва войдут Висенте Гомес, отвечающий за тактику, Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).
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