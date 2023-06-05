СМИ: УАФ представит Реброва 6 июня, Худжамов будет тренером вратарей

Экс-голкипер "Мариуполя" и "Шахтера" Рустам Худжамов войдет в тренерский штаб Сергея Реброва.

Как сообщает ИА "Центр новостей", именно Худжамов в сборной Украины будет тренировать вратарей.

“Худжамов с самого начала был в шорт-листе Реброва. Он опытный вратарь и как тренер изучал опыт за рубежом. Это однозначно усиление для сборной”, – сообщил источник издания.

Кроме того, источник отмечает, что УАФ планирует провести официальную презентацию нового главного тренера сборной Украины и его штаба во вторник, 6 июня.

Новым наставником национальной команды станет Сергей Ребров. В штаб Реброва войдут Висенте Гомес, отвечающий за тактику, Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).