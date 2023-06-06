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Национальная сборная Украины

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Названо возможное место проведения матча Украина - Англия в отборе Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые рассматривают два стадиона

Названо возможное место проведения матча Украина - Англия в отборе Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно вероятное место проведения матча Украина - Англия в рамках группового этапа отбора на Евро-2024.

Сине-желтые сыграют свою домашнюю игру против англичан в Австрии, сообщает Kronen Zeitung. В настоящее время рассматриваются два стадиона - "Вёртерзе-Штадион" в городе Клагенфурт и "Эрнст Хаппель" в Вене.

Отмечается, что в прошлую пятницу украинская делегация посетила стадион Клагенфурт и уже забронировала его на 9 сентября - дата игры с Англией. Тем не менее, стадион в Вене находится в выигрышном положении, так как возле него проживает большая украинская община.

Окончательное решение должно быть принято до 9 июня.

Напомним, в июне сборная Украины проведет два матча отбора к Евро-2024. Украинцы на выезде сыграют 16 июня против Северной Македони, а затем 19 числа в домашнем поединке примут Мальту. Также в этом месяце украинской команде предстоит провести спарринг против Германии (12 июня).

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В статье: Украина Англия отбор на Евро-2024
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Источник:
Kronen Zeitung

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