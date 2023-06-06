Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ объявила, когда состоится презентация нового тренера сборной Украины
Ждать осталось недолго
Фото: УАФ
Пресс-служба УАФ опубликовала информацию о дате презентации и пресс-конференции нового главного тренера сборной Украины. Мероприятие состоится в среду, 7 июня в конференц-зале Дома футбола.
Начало - в 12:00.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером украинской команды станет Сергей Ребров, ранее покинувший "Аль-Айн". В его штаб якобы войдут Висенте Гомес, отвечающий за тактику, Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).
Напомним, в июне сборная Украины проведет два матча отбора к Евро-2024. Украинцы на выезде сыграют 16 июня против Северной Македони, а затем 19 числа в домашнем поединке примут Мальту. Также в этом месяце украинской команде предстоит провести спарринг против Германии (12 июня).
Популярное сейчас
- Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
- Шахтер не будет продлевать аренду Лукаса Тейлора
- Трансферы, сборы, легионеры. Суркис рассказал о последних новостях из стана Динамо
- Ребров: 6-го июня я буду в Киеве. Я надеюсь, мы подпишем контракт со сборной Украины
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО