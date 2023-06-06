УАФ объявила, когда состоится презентация нового тренера сборной Украины

Пресс-служба УАФ опубликовала информацию о дате презентации и пресс-конференции нового главного тренера сборной Украины. Мероприятие состоится в среду, 7 июня в конференц-зале Дома футбола.

Начало - в 12:00.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером украинской команды станет Сергей Ребров, ранее покинувший "Аль-Айн". В его штаб якобы войдут Висенте Гомес, отвечающий за тактику, Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).

Напомним, в июне сборная Украины проведет два матча отбора к Евро-2024. Украинцы на выезде сыграют 16 июня против Северной Македони, а затем 19 числа в домашнем поединке примут Мальту. Также в этом месяце украинской команде предстоит провести спарринг против Германии (12 июня).