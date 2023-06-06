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Олег Федорчук: Конопля просто поплыл и струсил играть против Англии

Национальная сборная Украины
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Эксперт вспомнил Ефиму эту неприятную историю

Олег Федорчук: Конопля просто поплыл и струсил играть против Англии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук жестко раскритиковал защитника "Шахтера" Ефима Коноплю за то что последний не явился в сборную Украины перед матчем с Англией.

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Напомним, накануне матча сборной Украины с Англией (0:2) Конопля обратился к исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Руслану Ротаню с просьбой исключить его из заявки на этот поединок из-за проблем со здоровьем. Но спустя несколько дней он вышел в составе "Шахтера" на матч с "Рухом" (2:0).

"Конопля был неубедительным для меня, какой-то он дерганый. Мне не понравилось, что он отказался играть за сборную. Мне кажется, он просто поплыл и струсил играть против Англии. У него, возможно, был единственный шанс сыграть на "Уэмбли", а он испугался. После этого он упал в моих глазах", - сказал Федорчук.

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В статье: Валерий Федорчук Украина Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
Fanday

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