Олег Федорчук: Конопля просто поплыл и струсил играть против Англии

Украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук жестко раскритиковал защитника "Шахтера" Ефима Коноплю за то что последний не явился в сборную Украины перед матчем с Англией.

Напомним, накануне матча сборной Украины с Англией (0:2) Конопля обратился к исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Руслану Ротаню с просьбой исключить его из заявки на этот поединок из-за проблем со здоровьем. Но спустя несколько дней он вышел в составе "Шахтера" на матч с "Рухом" (2:0).