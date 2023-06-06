Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олег Федорчук: Конопля просто поплыл и струсил играть против Англии
Эксперт вспомнил Ефиму эту неприятную историю
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук жестко раскритиковал защитника "Шахтера" Ефима Коноплю за то что последний не явился в сборную Украины перед матчем с Англией.
Напомним, накануне матча сборной Украины с Англией (0:2) Конопля обратился к исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Руслану Ротаню с просьбой исключить его из заявки на этот поединок из-за проблем со здоровьем. Но спустя несколько дней он вышел в составе "Шахтера" на матч с "Рухом" (2:0).
"Конопля был неубедительным для меня, какой-то он дерганый. Мне не понравилось, что он отказался играть за сборную. Мне кажется, он просто поплыл и струсил играть против Англии. У него, возможно, был единственный шанс сыграть на "Уэмбли", а он испугался. После этого он упал в моих глазах", - сказал Федорчук.
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Арина Соболенко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Прощальный матч Селезнева: с кем из участников поединка пересекался в одном клубе форвард? Квиз
- Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС. В Энергоатоме доложили, повлияют ли действия россиян на ЗАЭС
- СМИ: УАФ представит Реброва 6 июня, Худжамов будет тренером вратарей
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО