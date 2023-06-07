Сегодня УАФ представит нового главного тренера сборной Украины

В среду, 7 июня, УАФ представит общественности нового тренера сборной Украины. Мероприятие начнется в 12:00 в конференц-зале Дома футбола. Тогда же состоится и первая официальная пресс-конференция нового наставника команды.

Ожидается, что "сине-желтых" возглавит Сергей Ребров.

По информации СМИ, в тренерский штаб Реброва в национальной команде войдут: Висенте Гомес, Альберто Босх, Глеб Платов, Рустам Худжамов, а также Хавьер Луруенья Лобо.

Напомним, в этом месяце сборная Украины проведет три игры. Украинцы сыграют 12 июня товарищеский поединок против Германии, а затем проведут два матча отбора к Евро-2024 - против Северной Македонии и Мальты, которые пройдут на 16 и 19 июня соответственно.