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Сегодня УАФ представит нового главного тренера сборной Украины
Мероприятие пройдет в конференц-зале Дома футбола
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
В среду, 7 июня, УАФ представит общественности нового тренера сборной Украины. Мероприятие начнется в 12:00 в конференц-зале Дома футбола. Тогда же состоится и первая официальная пресс-конференция нового наставника команды.
Ожидается, что "сине-желтых" возглавит Сергей Ребров.
По информации СМИ, в тренерский штаб Реброва в национальной команде войдут: Висенте Гомес, Альберто Босх, Глеб Платов, Рустам Худжамов, а также Хавьер Луруенья Лобо.
Напомним, в этом месяце сборная Украины проведет три игры. Украинцы сыграют 12 июня товарищеский поединок против Германии, а затем проведут два матча отбора к Евро-2024 - против Северной Македонии и Мальты, которые пройдут на 16 и 19 июня соответственно.
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